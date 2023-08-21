HRlink запускает КЭДО 2.0 с виртуальным ИИ-помощником

HRlink, участник рынка сервисов кадрового электронного документооборота, предложит пользователям КЭДО нового поколения на базе технологий искусственного интеллекта. Использование ИИ позволит повысить скорость подписания документов в HR. Число «должников» снизится более чем на 30%. Об этом CNews сообщили представители HRlink.

Кадровый ЭДО 2.0 должен решить проблему, с которой повсеместно сталкиваются HR-специалисты — несвоевременное подписание документов. По подсчетам HRlink, только 60% сотрудников компаний подписывают направленные им документы в течение первого часа. Уже на втором часу этот показатель снижается до 10%.

На скорость подписания документов оказывает влияние множество факторов: и канал коммуникации с человеком, и даже его пол. Так, по оценкам HRlink, женщины подписывают документы в среднем на 11 минут быстрее, чем мужчины. Кроме того, если уведомления сотруднику отправляются через электронную почту, он ставит подпись в среднем в четыре раза дольше, чем при получении SMS-сообщений.

Кадровые специалисты вынуждены в индивидуальном порядке напоминать сотрудникам о необходимости поставить подпись, ведь задержка с оформлением документов может привести к штрафам при проверке. Растет нагрузка на HR-отделы.

Для того чтобы решить эту проблему, HRlink добавили в сервис искусственный интеллект. Компания разработала виртуального ИИ-помощника, который автоматически напоминает сотрудникам о необходимости зайти на платформу безбумажного документооборота, чтобы завершить процесс оформления документов. Уведомление приходит с учетом времени, когда сотруднику вероятнее всего будет удобно поставить свою подпись.

ИИ-помощник был обучен на анонимизированных данных более 800 тысяч пользователей платформы HRlink. Благодаря этому он способен в индивидуальном порядке выбрать наиболее удобное время и канал коммуникации — один из мессенджеров, — где пришлет персонализированное сообщение, подходящее для конкретного сотрудника. Такой подход позволяет не только значительно увеличить скорость подписания документов, но и повысить лояльность сотрудников к сервису.

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«Мы сформировали гипотезу: процент подписываемых документов увеличится, если прислать сотруднику персонализированное уведомление о необходимости завершить оформление бумаг в удобные для него время и канал связи. Для ее проверки мы провели исследование на нескольких крупных клиентах — в совокупности в нем приняли участие 20 тыс. сотрудников. Результат превзошел наши ожидания — за неделю количество “должников” сократилось на 33%. Поэтому мы уверены, что КЭДО 2.0 существенно ускорит кадровое делопроизводство и снизит нагрузку на HR-отделы», — сказал Дмитрий Махлин, партнер и директор по развитию HRlink.

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HRlink позволяет полностью перейти на цифровой документооборот с сотрудниками, формировать, подписывать и хранить электронные кадровые документы. Сервис автоматизирует рутинные операции кадрового делопроизводства и управления трудовыми отношениями, обеспечивает экономию на доставке и хранении документов, защиту от рисков потери документов.