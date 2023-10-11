Новые наушники Realme Buds Air 5 и Buds T300 вышли в России

В России запустились новые наушники Realme — Buds Air 5 и Buds T300. Модель Buds Air 5 отличается активным шумоподавлением до 50 дБ, а T300 получила динамический бас драйвер 12,4 мм и автономность до 40 часов. Об этом CNews сообщили представители Realme.

Realme Buds Air 5

Вслед за флагманской моделью, Realme Buds Air 5 Pro, новые Realme Buds Air 5 первыми в сегменте обеспечивают максимальное шумоподавление до 50 дБ, делая его более доступным для широкого круга потребителей. По сравнению с предыдущим поколением величина шумоподавления выросла на 267%.

Качество подавления посторонних шумов достигается благодаря 2-ядерному процессору и сверхширокополосной системе шумоподавления с частотой 4000 Гц, что на 33% выше, чем у предыдущего поколения.

Realme Buds Air 5

Интеллектуальное шумоподавление автоматически адаптируется к конкретной шумовой среде, выбирая один из трех уровней: умеренный, средний и максимальный. Наушники регулируют глубину шумоподавления в зависимости от характеристик различных шумов и выбирают наиболее подходящий для пользователя режим.

Каждый наушник оснащен тремя микрофонами — передне- и задненаправленным и разговорным. Вместе с алгоритмами шумоподавления с искусственным интеллектом и технологией шумоподавления аппаратного уровня они позволяют извлекать и усиливать человеческий голос, точно отфильтровывая окружающий шум.

Площадь вибрации большого титанового драйвера размером 12,4 мм увеличена на 89% по сравнению с обычными динамиками 9 мм, — это обеспечивает объемное звуковое поле и улучшенные низкие тона. Звук становится более мощным благодаря чувствительным неодимовым магнитам N52. Кроме того, за высокое качество звука и долговечность наушников отвечают катушка HTW и диафрагма, выполненная из титана.

Интенсивность аудио регулируется и с помощью программных средств: пользователи могут настроить интенсивность низких частот по своим предпочтениям.

Наушники обеспечивают до 38 часов воспроизведения без необходимости подзарядки от сети, или более чем 5 часов каждый день в течение недели. А 10 минут зарядки хватит, чтобы пользоваться наушниками еще на протяжении 7 часов.

При включенном игровом режиме задержка звука она составляет всего 45 мс.

Realme Buds Air 5 получили дизайн в синем и белом цветах с гладкими текстурами и округлыми изгибами корпуса. Вес каждого наушника составляет 4,4 г.

Realme Buds T300

Динамический бас-драйвер размером 12,4 мм получил увеличенную на 24% площадь вибрации, а титановая диафрагма обеспечивает кристальную чистоту аудио. Катушка HTW обладает повышенной долговечностью, а неодимовые магниты N52 — повышенной чувствительностью.

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Пользователям доступно до 40 часов автономной работы при использования кейса, и до 8 часов работы наушников отдельно. Если этого окажется недостаточно, быстрой 10-минутной зарядки хватит, чтобы продлить прослушивание еще на 7 часов.

Realme Buds T300

Встроенный микрофон, оснащенный технологией активного шумоподавления, интеллектуально распознает внешние шумы и генерирует акустические волны для противодействия шуму. Это обеспечивает шумоподавление до 30 дБ.

При включенном игровом режиме наушники работают с низкой задержкой звука в 50 мс.

Realme Buds T300 получили пространственный звуковой эффект на 360°*. Используя сложную модель HRTF и алгоритмы объемного звучания, наушники позволяют ощутить весь спектр музыки.

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Realme Buds T300 выделяются дизайном с металлическими акцентами, представленным в двух цветах: черном и белом. Наушники весят 4,1 г. Это практически самые легкие наушники во всей линейке Realme.

*В приложении Realme Link необходимо включить пространственный звуковой эффект 360°.

Новые модели наушников можно будет приобрести в России в магазинах-партнерах Realme.

Realme Buds Air 5 доступны в белом и синем цветах по цене 7499 руб. Realme Buds Т300 доступны в белом и черном цветах по цене 4499 руб.

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Realme — бренд, который специализируется на производстве смартфонов и умных устройств. Компания была основана в 2018 г. Realme постоянно расширяет географию присутствия, сейчас бренд представлен на более чем 60 рынках, таких как Китай, Индия, Россия, страны Юго-Восточной Азии, Европы и Африки.