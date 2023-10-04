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Positive Technologies: доступ к инфраструктурам компаний Персидского залива можно купить на теневом рынке за $35

Эксперты Positive Technologies провели исследование теневого рынка киберуслуг, иллюстрирующее интерес киберпреступников к странам Персидского залива. Анализ показал, что наибольшей популярностью у злоумышленников пользуются компании ОАЭ и Саудовской Аравии. В целом по региону в объявлениях дарквеба наиболее распространены темы продажи доступа к инфраструктурам компаний и продажи данных. Минимальная стоимость доступа составляет всего $35, больше половины продается по цене от $100 до $1 тыс., при этом абсолютное большинство предлагаемых доступов включают в себя права администратора, что существенно облегчает атаки на компании даже неопытным злоумышленникам с ограниченным бюджетом.

По данным исследования, чаще всего в объявлениях упоминаются компании ОАЭ (46%) и Саудовской Аравии (23%). По мнению экспертов, эти страны ассоциируются с нефтедобывающей промышленностью и финансовым достатком, что привлекает киберпреступников.

Среди секторов экономики наиболее часто в дарквебе обсуждаются государственный (30% сообщений) и финансовый (20%): именно на них сосредоточены основные усилия хактивистов и групп вымогателей.

Анализ показал, что более 33% всех объявлений связаны с продажей или распространением данных, в том числе баз данных организаций и учетных данных (ФИО, адресов электронной почты и т.п.). Эта информация может быть использована для разнообразных атак, включая фишинг и вымогательство. Эксперты обращают внимание на то, что треть (31%) всех обсуждаемых в дарквебе данных распространяется бесплатно, что дает возможность самому широкому кругу злоумышленников использовать их в атаках.

Продажа доступа к инфраструктурам компаний оказалась на втором месте по популярности в дарквебе (22%). Согласно исследованию, такая услуга обойдется злоумышленнику от $35 до $40 тыс.

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«Важно отметить, что в большинстве случаев киберпреступники продают доступ к компаниям очень дешево (за $100–1000), при этом подавляющее большинство доступов (90%) предоставляются с правами администратора. Иными словами, злоумышленнику, даже самому неопытному и с небольшим бюджетом, не нужно никак дорабатывать купленный „товар“, он уже может успешно атаковать с его помощью подходящую компанию-жертву, — сказала аналитик Positive Technologies Анастасия Чурсина. — При этом в дарквебе продаются и дорогостоящие доступы к крупным компаниям региона. Эти доступы могут использоваться хакерами с более высоким уровнем подготовки для проведения сложных атак».

Активная теневая торговля данными и доступами к инфраструктурам компаний в странах Персидского залива, низкая стоимость киберуслуг и невысокие требования к квалификации злоумышленников делают информационные системы организаций региона крайне уязвимыми. Эксперты рекомендуют компаниям выстраивать защиту с учетом всех возможных угроз и сценариев развития кибератак, применяя современные средства, такие как межсетевые экраны уровня приложений (PT Application Firewall), системы анализа сетевого трафика (PT Network Attack Discovery), а также решения мониторинга событий ИБ и выявления инцидентов (MaxPatrol SIEM).

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