Оборот ИТ-компаний Удмуртии вырос более чем на 36%

Оборот предприятий ИТ-отрасли Удмуртии за первое полугодие 2023 года увеличился на 36,4% по сравнению с таким же периодом прошлого года и составил почти 13 млрд руб. Это восьмое место по объему и второе место по темпу роста в Приволжском федеральном округе. Об этом CNews сообщили представители Министерства цифрового развития Удмуртской Республики.

По данным на 1 июля 2023 г. в регионе насчитывалось 919 компаний в области информации и связи, тогда как по итогам 2022 г. их было 877.

Налоговые поступления за I квартал 2023 г. составили 1,1 млрд руб. во все уровни бюджета, рост на 33,2% к уровню I квартала 2022 г.

«Динамичное развитие, пожалуй, главная характеристика ИТ-сектора сегодня. Даже в текущих экономических условиях ИТ-компании показывают уверенный рост отдельных экономических показателей. Как и во многих сферах, сохраняется кадровый вопрос. Сейчас в отрасли работает более 9 тыс. человек, при этом компаниям необходимо более чем 1 тыс. специалистов в различных ИТ-направлениях, начиная с квалифицированных рабочих, и заканчивая специалистами среднего звена. Одним из инструментов решения дефицита кадров в ИТ стала Академия “Цифра”, которая с начала этого года уже выпустила более 200 человек. Больше половины всех выпускников Академии трудоустроились в сфере информационных технологий», – отметил министр цифрового развития Удмуртской Республики Тимур Меджитов.

Наблюдается и увеличение размера средней заработной платы. За пять месяцев 2023 г. она составила 66,7 тыс. руб., что на 4,7% больше, чем за такой же период 2022 г. По этому показателю Удмуртия занимает шестое место в ПФО.