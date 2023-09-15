Треть россиян не против купить подержанный телефон

Чаще всего новый телефон покупают, если хотят приобрести модель поновее. На такую покупку россияне готовы потратить от 50 тыс. руб. до 100 тыс. руб. Самой популярной моделью, которые россияне сегодня покупают «с рук», стали iPhone 11 и 12. Старый смартфон, как правило, продают или отдают родственникам, следует из опроса сервиса CDEK recommerce. Об этом CNews сообщили представители CDEK.

38% респондентов рассказали, что за все время пользования мобильной связью они поменяли от 6 до 10 моделей телефонов. Еще 35% были владельцами более 10 смартфонов, а 27% – от 2 до 5 аппаратов.

Почти треть (36%) респондентов меняют смартфоны раз в 2-2,5 года. 32% обзаводятся новыми телефонами еще реже – раз в 3-5 лет, 17% – раз в 1-1,5 года, 5% – реже, чем раз в 5 лет. Только 4% россиян обновляют аппараты чаще раза в год.

Каждый пятый (21%) россиянин планирует заменить в ближайшем будущем телефон, которым пользуется сейчас. Еще 44% допускают такую возможность, но окончательно еще не решили. 32% респондентов ответили, что не будут покупать новую модель в ближайшее время. Из тех, кто планирует замену телефона, треть (33%) сделают это в течение года, 19% – в ближайшие полгода, 7% – в этом месяце. Еще 41% затруднились дать ответ на этот вопрос.

На покупку нового смартфона треть россиян (35%) готовы потратить от 50 тыс. руб. до 100 тыс. руб. Еще 34% планируют расстаться с суммой от 20 тыс. руб. до 50 тыс. руб. 13% не хотят тратить на новый телефон более 20 тыс. руб. Однако 14% обладают суммой более 100 тыс. руб. на такую покупку.

Среди причин, почему россияне решили заменить телефон, самыми популярными стали: желание купить более новую модель с улучшенными функциями (46%), старый телефон начал тормозить (29%), желание приобрести модель с более долгой работой аккумулятора (23%). Каждый пятый (20%) ответил, что хочет телефон с улучшенной камерой, а 16% используют телефон для работы, и поэтому им нужна большая производительность, а 15% – больший объем памяти. Желание иметь доступ к таким технологиям, как разблокировка по лицу, отпечатку пальцев назвали 12% участников опроса.

Старый телефон россияне, как правило, продают (37%), отдают родственникам или друзьям (32%), оставляют старый смартфон себе и убирают на хранение на полку (30%). Еще четверть (25%) используют его как резервный телефон, а 6% сдают в трейд-ин.

Каждый четвертый (26%) не против купить бывший в употреблении телефон и даже имеют такой опыт. Еще 10% допускают такое приобретение, но пока только изучают рынок. Однако, большинство россиян (64%) не рассматривают для покупки б/у смартфон. По данным аналитиков СДЭК, самой популярной моделью, которые россияне сегодня покупают «с рук», стали iPhone 11 и 12.

Из тех, кто готов купить б/у телефон, для 49% важно, чтобы аппарат был в отличном состоянии. Еще 40% привлекает доступная цена, по сравнению с новыми моделями. 4% уверены, что на вторичном рынке смартфонов разнообразнее выбор и можно найти бренды и модели, которых больше нет в продаже. Остальные варианты ответов не набрали большого количества голосов.

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CDEK recommerce — это проект компании СДЭК, занимающийся продажей восстановленной техники Apple.