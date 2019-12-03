Toshiba представила жесткие диски серии P300 емкостью 4 ТБ и 6 ТБ

Toshiba Electronics Europe GmbH объявила о пополнении серии P300 для настольных ПК 3,5-дюймовыми жесткими дисками емкостью 4 ТБ и 6 ТБ. От других устройств этой серии новые модели отличаются вдвое увеличенным размером буфера (с 64 МБ до 128 МБ), более низким уровнем шума и уменьшенным энергопотреблением.

При транспортировке жестких дисков как по отдельности, так и в составе ПК головки чтения/записи будут оптимально защищены от повреждений с помощью двухприводного актуатора. Кроме того, новинки оснащены внутренним датчиком удара, который защищает данные во время работы ПК. Благодаря этому диски идеально подходят для графических дизайнеров и специалистов творческих профессий, находящихся в движении.

Конструкция жестких дисков этой серии обеспечивает более плавное движение головок во время выполнения операций чтения/записи. Эта цель достигается, в частности, благодаря использованию инновационной технологии, минимизирующей перемещение головок. Такая оптимизация сводит к минимуму механическую нагрузку, повышает общую производительность и удовлетворяет потребности как пользователей настольных рабочих станций, так и геймеров.

«Эти новые модели накопителей серии P300 обладают большей емкостью при пониженном энергопотреблении. Они предоставляют геймерам, графическим дизайнерам и пользователям настольных рабочих станций обширное пространство для хранения данных, — отметил Ларри Мартинес-Паломо, генеральный директор подразделения жестких дисков компании Toshiba Electronics Europe GmbH. — Дополнение серии P300 дисками объемом 4 ТБ и 6 ТБ свидетельствует о стремлении Toshiba удовлетворять возрастающие потребности рынка в увеличении емкости жестких дисков, сохраняя при этом их производительность, качество и надежность».

Модель P300 на 4 ТБ уже доступна в продаже, а выход модели P300 6 ТБ ожидается в первом квартале 2020 года.