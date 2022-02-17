Transcend представляет новые карты памяти SD и microSD промышленного уровня

Transcend Information, Inc. (Transcend), производитель устройств для промышленного применения, представляет новые карты памяти промышленного класса. В ассортимент входят выполненные на базе высококачественных микросхем памяти 3D NAND и отличающиеся долговечностью карты памяти в форм-факторах SD и microSD. Они проходят тщательное заводское тестирование и выдерживают от 3000 до 100 тыс. циклов записи/стирания, что гарантирует высокую надежность хранения критически важной информации. Об этом CNews сообщили представители Transcend.

Высокая максимальная скорость передачи данных до 100 МБ/с, надежность и большая емкость (до 512 ГБ), широкий рабочий температурный диапазон (от -40 до 85°C) — все это делает карты памяти SD и microSD от Transcend решением для оснащения компактных промышленных устройств, таких как встроенные компьютеры автоматизации, ручные сканеры штрих-кодов, торговые терминалы, автомобильные системы, медицинская техника и системы наблюдения.

Карты памяти Transcend

Карты памяти SD и microSD построены на основе высококачественной флеш-памяти 3D NAND, MLC и SuperMLC. Эти карты выдерживают от 3000 до 100 тыс. циклов записи/стирания, не уступая по этому показателю устройствам на базе памяти типа SLC NAND и демонстрируя при этом высокую производительность и оптимальный уровень надежности.

Карты памяти Transcend SD и microSD соответствуют спецификациям SD Specification Version 6.1 и UHS-I, а также требованиям самого последнего стандарта производительности Application Performance Class 2 (A2), обеспечивая скорости чтения и записи до 100 МБ/с и до 85 МБ/с, соответственно.

Сравнительная таблица SD карт памяти

Носители серии «T» и «М» могут использоваться при экстремальных температурах от -25° до 85°C, а карты памяти серии «I» проходят тестирование в широком диапазоне температур от -40°C до 85°C. Тестирование проводится в специально разработанной камере. Внутри этой камеры накопители подвергаются резким изменениям температуры и влажности в течение определенного периода времени. Отслеживается выносливость каждого отдельного компонента, проводится тщательное тестирование готового изделия на соответствие всем установленным требованиям.

Кроме того, карты памяти являются влагозащищенными, ударостойкими и виброустойчивыми, а также защищены от рентгеновского излучения и статического электричества. Встроенные механизмы корректировки ошибок ECC позволяют исправлять большинство ошибок в файлах, обеспечивая возможность их считывания.

Сравнительная таблица microSD карт памяти

Фирменный пакет программного обеспечения SSD Scope Pro обладает интуитивно-понятным интерфейсом и позволяет отслеживать исправность накопителей, помогая более эффективно использовать и обслуживать промышленные карты памяти. Среди его функций: информация о накопителе, статус S.M.A.R.T., диагностическое сканирование, надежное удаление данных, индикатор исправности накопителя, клонирование системы и удаленный мониторинг. С помощью центра управления пользователи могут проверять состояние карт памяти в режиме реального времени, получать уведомления и удаленно обновить прошивку, что позволяет вовремя провести техническое обслуживание накопителей, сводя к минимуму время простоя.

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Промышленные карты памяти SD и microSD предлагаются в вариантах емкостью от 2 ГБ до 512 ГБ, и поставляются с трехлетней ограниченной гарантией.

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Компания Transcend была основана 1988 г. и на данный момент предлагает полный спектр стандартных и проприетарных модулей памяти, флеш-памяти, автомобильных видеорегистраторов, USB флеш-накопителей, портативных жестких дисков, твердотельных дисков, нагрудных камер, цифровых медиаплееров, кардридеров, а также решений для Apple устройств. Transcend имеет производственные мощности на Тайване и в Китае, представительства в США, Великобритании, Германии, Нидерландах, Японии, Корее, на Тайване и в Китае.