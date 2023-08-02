Рынок заполонила б/у память для ПК, которую продают как новую

Б/у DRAM продается под видом новой

Спотовый рынок компьютерной памяти с произвольным доступом (DRAM) наводнили образцы бывших в употреблении чипов DDR4-3200, продающихся под видом новых. Об этом сообщило издание Tom’s Hardware со ссылкой на данные исследовательской компании TrendForce.

Такие «восстановленные» микросхемы и модули на их основе ориентированы на потребительский рынок, то есть могут встречаться в розничной продаже, причем не только в виде самостоятельного продукта – комплектов планок памяти, но и в составе различных гаджетов. Срок службы такой электронной продукции может оказаться существенно ниже по сравнению с построенной на базе совершенно новых чипов памяти.

По информации аналитиков TrendForce, источником бывших в употреблении чипов памяти становятся модули, предназначенные для серверных систем: специалисты осуществляют демонтаж микросхем памяти с соответствующих плат, их перепрограммирование, затем – при необходимости – поверхностный монтаж на новую планку.

Фото: компания SK Hynix На спотовом рынке зафиксировано предложение б/у памяти, замаскированной под новую

Подержанные чипы, как отмечает Tom’s Hardware, как правило, оказываются выпущенными на предприятиях «двух крупнейших южнокорейских» производителей – вероятно, подразумеваются Samsung и SK Hynix, но TrendForce избегает упоминания конкретных юридических лиц – в соответствии с устаревшими (legacy) технологическими процессами. Тем не менее источник не утверждает, что именно оригинальный производитель продает б/у продукт под видом нового.

Большой бизнес, который может скоро стать нерентабельным

Совокупный объем восстановленных чипов, поступающих на глобальный рынок, таков, что способен повлиять на спотовые цены памяти DDR4. Это, по мнению аналитиков, свидетельствует о том, что сложный и трудозатратный процесс, включающий выпайку схем и «перепрошивку» ранее задействованных в серверной инфраструктуре микросхем памяти, поставлен на поток и хорошо автоматизирован.

По сути прибыль таких предпринимателей складывается из разницы между средней ценой DDR4-чипа на спотовом рынке и фактической закупочной ценой б/у чипа, к которой прибавлены операционные затраты.

Обычно, как отмечает Tom’s Hardware, торговля б/у памятью под видом новой оказывается нерентабельной именно вследствие дороговизны отделения старых чипов от модулей и чрезвычайно малой разницы в цене между новыми и б/у чипами. Однако с DDR4 ситуация сейчас несколько иная. При модернизации серверов и переходе на новые процессорные платформы владельцы вычислительной инфраструктуры нередко делают в выбор в пользу гораздо более производительной и энергоэффективной памяти DDR5 (семейства новейших процессоров AMD Zen 4 и Intel Sapphire Rapids поддерживают только ее) и вынуждены избавляться от ставших ненужными модулей DDR4-памяти, продавая ее на вторичном рынке по низкой цене.

Tom’s Hardware не исключает, что бизнес по «восстановлению» DDR4-памяти не сможет просуществовать достаточно долго. Повышенный спрос на серверную б/у память, который сами же хитрые предприниматели и обеспечивают, может привести к ее удорожанию, что, в свою, очередь приведет к снижению рентабельности бизнеса и потере конкурентоспособности продукции в сравнении с новыми образцами, выпущенными на заводах все тех же SK Hynix и Samsung.

Негативное влияние на уже и так «убитый» рынок памяти

Появление большого количества б/у памяти, выдаваемой поставщиком за новую, оказывает дополнительное ценовое давление на и так находящийся в бедственном положении рынке памяти.

Последовательное снижение цен на нем наблюдается с 2022 г. По итогам IV квартала 2022 г. выручка его участников рухнула на 32,5%, до уровня 2008 г. Причина – перенасыщение рынка и падение спроса на оперативную память в постковидный период. Основные поставщики DRAM объявили о планах по сокращению производства.

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Согласно прогнозу TrendForce, в III квартале 2023 г. средняя цена микросхем DRAM снизится на 0-5% в зависимости от продуктового сегмента. Так, компьютерная память DDR4 и DDR5 подешевеет на 3-8% и 0-5% соответственно – это касается как сегмента ПК, так и серверного.

Аналитики связывают продолжающееся уменьшение цен на память по-прежнему высоким уровнем накопленных запасов готовой продукции. Тем не менее нельзя не отметить снижение темпов падения цен, которое специалисты связывают с повышенным сезонным спросом и результатами совместных усилий вендоров DRAM по сокращению производства.

Восстановления рынка DRAM, по мнению TrendForce, следует ожидать не ранее начала 2024 г.