Половина ИТ-шников России против вмешательства государства в Open Source, но каждый третий готов брать у властей деньги

ИТ-специалисты, в основном из крупных компаний, рассказали о своем отношении к свободному ПО в целом и высказались о влиянии государства на эту сферу и должно ли оно вмешиваться в «открытое ИТ». Значительная часть респондентов считает, что государство не должно вмешиваться, но при этом треть этих людей не против финансовой поддержки от него.

Исследование Open Source в России

Издание о науке и технике N+1 провело масштабное исследование по вопросам использования открытого исходного кода. По данным отчета об анализе безопасности и рисков использования Open Source (Open Source Security and Risk Analysis или OSSRA), лишь 90% всего современного программного обеспечения (ПО) содержит в себе такой код. Например, браузеры Google Chrome и «Яндекс Браузер» построены на основе Open Source проекта Chromium, а большинство веб-серверов используют Apache HTTP Server (веб-сервер) и Nginx.

Исследователи поставили цель узнать, кто и зачем сегодня занимается свободным ПО (СПО) в России и с какими трудностями они сталкиваются.

Для анализа были выбраны 661 валидная анкета. 69% из этих респондентов — наемные работники, треть из них работают в крупных компаниях, а 60% работают в ИТ-сфере. Оставшиеся 31% являются представителями других отраслей, включая финансы, промышленность, науку, образование и государственный сектор.

Респонденты отвечали только на вопросы, которые соответствуют их занятости, мотивации, вкладу в Open Source. Например, тем, кто назвал себя независимым разработчикам не задавались вопросы, которые были заданы людям, которые работают в найм и наоборот.

В исследовании приняли участие «Тинькофф», «Астра», Postgres Pro, Qiwi и другие крупные ИТ-компании России.

Общие выводы ИТ-специалистов об Open Source

58,4% опрошенных считают, что «СПО не имеет границ и не существует российского Open Source», 70% считают, что современная компания должна участвовать в Open Source, а 98% пользуются СПО.

Обсуждая вопрос об основной занятости и ее связи с Open Source положительно отвечали владельцы компаний (81,6%), затем фрилансеры (73,2%), на третьем месте расположились наемные сотрудники (64,7%), а затем студенты (58,7%).

Фото: N+1 Основная занятость и ее связь с Open Source

Исследователи считают, что высокий процент вовлеченности в Open Source среди них можно объяснить тем, что большая часть компаний, среди которых распространялась анкета, выпускают СПО. Также это может свидетельствовать о том, что многие компании внедряют его в рабочие процессы.

Также была выделена интересная закономерность: чем больше ИТ-специалист на рынке труда, тем чаще он работает с Open Source. Из тех, кто меньше года в сфере, несколько раз в неделю занимаются СПО лишь 26,7%, а со стажем более 10 лет их в два раза больше – 54,7%.

Фото: N+1 Взаимосвязь опыта работы специалиста и частотой работы над Open Source проектами

Ближайшие перспективы развития Open Source в России почти половина (48,9%) опрошенных оценивают позитивно, а 16% ожидают упадка этого сегмента в течение следующих трех лет.



Фото: N+1 Прогноз будущего Open Source в России

При этом большинство опрошенных (71,7%) заявили о том, что при участии в подобных проектах руководствуются бескорыстными мотивами, 58,9% рассматривают это занятие как вклад в саморазвитие и обучение, а 51,2% — видят в этом способ потренироваться в решении сложных технических задач.



Должно ли государство вмешиваться в Open Source

Участники опроса разделились практически пополам, рассуждая об участии государства в Open Source проектах: 47,5% за участие и 52,5% против.

Фото: N+1 За и против государства в Open Source

Респондентов опросили о возможных рисках, которые они видят в деятельности государства касательно Open Source. Большая часть из них опасается бюрократии, но они отмечают и другие риски: давление со стороны государства или даже захват контроля над проектом.



Фото: N+1 Риски, связанные с деятельностью государства в Open Source

Примечательно, что владельцы компаний и менеджеры, в свою очередь, вообще не опасаются этого. Вероятно, менеджеры лучше осведомлены о специфике работы госорганов, поскольку чаще взаимодействуют с ними, и поэтому могут считать, что опасения, связанные с вмешательством государства в Open Source, преувеличены.



Однако почти 30% из тех, кто против госучастия в СПО допускают, что могут принять от него финансовую поддержку, а 28,1% осведомленных о государственных инициативах относятся к ним нейтрально.



По мнению исследователей последние несколько лет государство пытается стимулировать развитие Open Source: учредило автономную некоммерческую организацию «Открытый код», опубликовало код госструктур в открытом доступе, намеревается создать единый национальный репозиторий и так далее, но 62,7% опрошенных не слышали об этом. Исследователи объясняют это тем, что «госинициативы мало представлены в информационном поле».

Несмотря на разделение пополам по главному вопросу, отношение к государственным инициативам в целом положительное: лишь 20,2% настроены негативно, 51,7% оценивают их положительно, а 28,1% — нейтральны.

Фото: N+1 Отношение к государственным инициативам

Исследователи заключают, что большая часть сторонников участия государства в СПО считают, что он продолжит развиваться в России, поэтому можно предположить, что эта часть респондентов настроена на сотрудничество с государством для развития Open Source в стране.