OCS начинает поставки ИБП «Сайбер электро»

Компания OCS Distribution подписала эксклюзивное соглашение на поставку изготовленных в России промышленных источников бесперебойного питания «Сайбер электро».

Такое соглашение позволило проектному дистрибьютору расширить свой портфель ИБП и предложить партерам продукты российского изготовления, что само по себе сейчас является уникальным предложением. ИБП российского изготовления в дистрибьюторской сети не присутствовали до сегодняшнего дня.

Первыми в портфеле дистрибьютора появились трехфазные моноблочные системы «Сайбер электро» серии «Легион», представленные в мощностях от 40 до 120кВА и модульные системы серии «Патриот» в мощностях от 20кВА до 200кВА. Оба решения отвечают самым требовательным запросам заказчиков, выполнены по технологии двойного преобразования энергии для обеспечения максимальной защиты ответственного оборудования социальной, торговой и транспортной инфраструктуры, современных телекоммуникационных и инженерных сетей, защиты объектов оборонно-промышленного комплекса и нефтегазовой отрасли. В них предусмотрены резервирование, интуитивное управление, определение обрыва или пропадания нейтрали с последующим отключением нагрузки. Низкая стоимость владения, повышенный уровень надежности обеспечивают конкурентоспособность этих решений.

До конца 2021 г. эти серии будут дополнены однофазными профессиональными решениями «Сайбер электро».

OCS Distribution подписала официальное дистрибьюторское соглашение на поставку источников бесперебойного питания «Сайбер электро» с производственно-инжиниринговой компанией «Стабтех». Выбор партнера не был случайным. Полностью российская компания обладает производственными площадями, оснащенными современным оборудованием для выпуска высокотехнологичных продуктов в необходимом количестве и полностью берет на себя работы по организации пуско-наладочных, сервисных и ремонтных работ.