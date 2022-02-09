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«Сайбер электро» - новый бренд на рынке российских ИБП

На рынке источников бесперебойного питания (ИБП) появился новый, стопроцентно российский бренд «Сайбер электро». Продукты, в первую очередь, ориентированы на корпоративный сектор. Об этом CNews сообщили представители «Сайбер электро».

На сегодняшний день «Сайбер электро» представляют четыре ИБП для профессионального применения: SMART и онлайн модели, трехфазные моноблочные системы и трехфазные модульные системы высокой степени промышленной готовности. Такие решения востребованы на промышленных площадках, транспортных узлах, в медицинских и образовательных учреждениях, на ответственных отраслевых объектах.

Продукты «Сайбер электро» полностью соответствуют российским стандартам и легко вписываются в существующую инфраструктуру предприятия, при проектировании соблюден принцип разумной совместимости с продуктами сторонних производителей.

Одним из дополнительных преимуществ российского продукта является возможность полной кастомизации решения под задачи заказчика в самые короткие сроки. Например, изменение архитектуры, увеличение защищенности корпуса (IP), установка дополнительных фильтров, автоматов защиты нагрузки, УКИ, УЗИП, трансформаторов, частотных преобразователей.

Изготовление ИБП «Сайбер электро» налажено на мощностях инженерно-производственной компании «Стабтех», которая отвечает и за комплекс сервисных работ, пуско-наладку (ПНР) электротехнического оборудования, монтаж или шеф-монтаж систем электроснабжения. Готовая продукция проходит нагрузочное тестирование, двойной выходной контроль качества и сопровождается протоколом испытаний.

За дистрибьюцию продукции «Сайбер электро» взялась крупнейшая на ИТ-рынке компания – OCS Distribution, соглашение было подписано в декабре 2021 г.

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