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Представлена библиотека BIM-моделей источников бесперебойного питания «Сайбер Электро»

Созданы информационные модели (BIM-модели) для источников бесперебойного питания российского бренда «Сайбер Электро». Модели находятся в свободном доступе, воспользоваться чертежами могут все заинтересованные специалисты: проектировщики, архитекторы, инженеры. Об этом CNews сообщили представители «Сайбер Электро».

Технология BIM отражает текущие тенденции развития строительной отрасли и проектирования в целом, где наибольшее число усилий приходится именно на стадию проработки проекта, а не на стадию внедрения. Такой подход дает возможность быстро тестировать различные варианты решения, разрабатывая максимально надежную, функциональную, экономически оправданную модель до начала работ, что приводит к существенной экономии и предсказуемости на этапе внедрения. Коммерческие структуры уже давно внедряют BIM-проектирование в свои процессы, а для объектов, финансируемых государством, применение BIM-моделей при строительстве с этого года является обязательным.

В каждом здании, на каждом промышленном объекте устанавливается большое количество оборудования. Использование BIM-моделей «Сайбер Электро» на ранних стадиях проектирования позволит внести технические характеристики ИБП в проект, проанализировать и оптимизировать инженерную систему и потребление энергии.

Сегодня представлены 2D- и 3D-модели в формате RFA для моноблочных и модульных трехфазных ИБП серий «Легион» и «Патриот», объединенные в библиотеку RVT. В моделях предусмотрены зоны обслуживания ИБП, что позволяет правильно привязать модель к проекту и учесть необходимые отступы при установке оборудования.

Подготовленные модели выложены в каталоге источников бесперебойного питания на сайте «Сайбер Электро» и в открытой профессиональной библиотеке bimlib.pro.

В ближайших планах компании дополнить библиотеку моделями однофазных профессиональных ИБП «Сайбер Электро».

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