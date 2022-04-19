Расширение модельного ряда трехфазных ИБП «Легион»

В серии «Легион» трехфазных источников бесперебойного питания с модульной архитектурой «Сайбер Электро» появились модели мощностью 250кВА. Об этом CNews сообщили представители «Сайбер Электро».

В трехфазных источниках бесперебойного питания c высокой перегрузочной способностью появилась модель «Легион-3Ф-250К», мощность устройства 250кВА. Возможность подключения в параллельную работу до четырех устройств позволяет построить систему гарантированного питания общей суммарной мощности до 1МВА. Внутреннего отсека для установки аккумуляторных батарей не предусмотрено, реализована работа с внешними батарейными массивами, что позволяет гибко подходить к обеспечению объекта нужным временем автономии.

ИБП «Легион-3Ф-250К» построен по принципу двойного преобразования энергии и имеет три фазы на входе и три фазы на выходе с глухозаземленной нейтралью (в стандартном исполнении), что необходимо для обеспечения бесперебойного электропитания критически важных систем, к которым можно отнести центры обработки данных, промышленное оборудование, ИТ комплексы в финансовых структурах, на транспортных узлах, в ситуационных центрах, на объектах оборонной, нефтехимической, медицинской отрасли и т.д.

ИБП «Легион-3Ф-250К»

Новинка Легион-3Ф-250К унаследовала все особенности серии «Легион», к которым относятся: высокий перегрузочный коэффициент для производственных процессов и систем охлаждения; работа ИБП при пропадании одной из фаз; модульная архитектура построения (в том числе, замена силовых модулей «на горячую»), что сокращает время простоя при проведении сервисного обслуживания; внутреннее резервирование по силовым модулям; покрытие внутренних компонентов (плат и токоведущих контактов) лаком в стандартном исполнении; гибкая конфигурация батарей - VRLA, NiCad, Li-Ion.

Кроме этого, реализованы интеллектуальное управление зарядом батарей и наличие независимого зарядного устройства повышенной мощности (до 20% от мощности ИБП, настраивается), холодный старт, совместимость с генераторной установкой, порт аварийного отключения EPO, возможность резервирования N+1 и N+N.

Модели изготовлены в России и доступны для заказа.