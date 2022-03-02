Представлены онлайн-ИБП серии «Эксперт» большой мощности

В портфеле источников бесперебойного питания (ИБП) «Сайбер электро» появились модели серии «Эксперт» в мощностях 6кВА и 10кВА. Модели представлены в двух форм факторах: башенного типа («Эксперт-6000», «Эксперт-10000») для установки на пол и в универсальном корпусе для установки в стойку или на пол («Эксперт-6000Р», «Эксперт-10000Р»). Об этом CNews сообщили представители компании «Сайбер электро».

Все онлайн-ИБП серии «Эксперт» выполнены по технологии двойного преобразования энергии для обеспечения максимального уровня защиты ответственного оборудования в серверной комнате, центре обработки данных, на отраслевых и производственных объектах, для защиты АСУ ТП комплекса, питания инженерной инфраструктуры и т.п. Модели совместимы с генератором, что позволяет их легко встроить в проектируемую инфраструктуру системы гарантированного питания.

Для увеличения времени автономной работы предусмотрена возможность подключения до трех дополнительных внешних батарейных блоков. Во всех моделях серии «Эксперт» реализован режим Eco, позволяющий бережно относиться к затратам на электроэнергию. Для удобства эксплуатации и коммуникации с инфраструктурой есть стандартно-необходимый набор для любой сферы применения: порты USB, RS-232, EPO, слот для установки SNMP карты.

Особенности серии:

• ИБП с топологией двойного преобразования

• Нулевое время переключения на батареи

• Защита от перегрузки

• ЕМС-фильтры

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• Подключение до трех внешних батарейных блоков (ВББ)

• Интеллектуальное управление зарядом батареи

• Разъем аварийного отключения (EPO)

• Совместимость работы с генератором

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• SNMP/HTTP возможность удаленного управления

ИБП «Сайбер электро» поступили на склад компании OCS Distribution и доступны для заказа.