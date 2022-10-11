Новая серия ИБП «Сайбер электро»: большое время автономии

В линейке продуктов российской торговой марки «Сайбер электро» появилась новая серия источников бесперебойного питания – «Эксперт плюс». Новинки выполнены по технологии двойного преобразования (топология онлайн), что гарантирует максимальный уровень защиты для подключаемого к ИБП оборудования. Об этом CNews сообщили представители «Сайбер электро».

Модели «Эксперт плюс» характеризуются наличием зарядного устройства большой мощности и позволяют работать с внешними батарейными массивами, обеспечивая большое время автономной работы на удаленных и ответственных телекоммуникационных и промышленных объектах, подстанциях, объектах нефтегазового комплекса и т.п.

Внутренних аккумуляторов в моделях новой серии не предусмотрено, новинки работают только с внешними аккумуляторными батареями. Высокие показатели зарядного тока позволяют работать с АКБ большой емкости (от 50 Ач). Для старших моделей напряжение в группе составляет 192 В, что диктует подключение 16 батарей к каждому ИБП в качестве номинального количества. Внутри каждого ИБП установлено два зарядных устройства. Это дает дополнительную надежность всей системе, т.к. при отказе одного зарядного устройства, вся нагрузка ляжет на второе зарядное устройство и работа не будет остановлена.

Функционал этих устройств отвечает запросам энергоэффективности, надежности такой установки. Положительно повлияют на срок службы аккумуляторов автоматическое переключение на режим высокой эффективности и функционал интеллектуального заряда батарей. За показатели надежности и готовности системы отвечают автоматическое самотестирование ИБП и возможность «горячей» замены аккумуляторов.

Предусмотрены широкие возможности, как удаленного, так и локального управления и мониторинга: есть слот для установки SNMP-карты, информативный цветной ЖК-экран, коммуникационные порты RS-232 и USB, порт аварийного отключения EPO.

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Особенности модели: Топология двойного преобразования энергии; Коэффициент мощности PF=0,9; Защита от перегрузки; Фильтры электромагнитной совместимости (EMC); Увеличенные показатели зарядного тока, возможность подключать внешние батарейные массивы с АКБ большой емкости; Разъем аварийного отключения (EPO); Совместимость работы с генератором; Удаленный мониторинг и управление (SNMP/HTTP).

Новинки выпускаются в универсальном форм факторе (для установки в 19-дюймовую стойку или на пол), первыми на складах дистрибьюторов появятся стоечные модели мощностью 6 кВА и 10 кВА, позже серия будет расширена, в ней появятся модели меньшей мощности.