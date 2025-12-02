Ребрендинг «Сайбер Электро»: энергия нового времени

Российский производитель источников бесперебойного питания «Сайбер Электро» объявил о масштабном ребрендинге, который станет важным этапом в эволюции бренда и отражением его новых технологических и рыночных амбиций. Об этом CNews сообщили представители «Сайбер Электро».

«Мир не стоит на месте — мы живем в эпоху постоянного ускорения. В этих условиях фирменная айдентика становится не просто визуальным элементом, а оперативным способом показать партнерам и потребителям, что мы меняемся вместе с рынком, что мы динамичны и соответствуем тому темпу, в котором сейчас живет каждый из нас. Новый образ «Сайбер Электро» — это результат нашего роста и уверенности в будущем», — сказала директор по маркетингу Татьяна Проворова.

Ключевые изменения коснулись логотипа и фирменной палитры. Эмблема-щит, символ защиты и стабильности, уступила место строгому геометричному квадрату — знаку устойчивости, надежности и технологической точности. Квадрат подчеркивает зрелость бренда, его опору на собственные разработки и способность выдерживать высокие нагрузки — как информационные, так и энергетические. Новый образ сохраняет преемственность, но делает акцент на точности, надежности и технологическом характере продукции.

Доминантный цвет нового фирменного стиля – чистый, яркий синий, иногда его называют «электрик». Он символизирует энергию, чистоту технологического процесса и стремление компании поддерживать высокий темп инноваций. «Яркий бренд – это еще и большая ответственность перед партнером и потребителем, но мы к этому готовы. Мы готовы быть ярким, неизменным ориентиром на рынке», — сказала Татьяна Проворова.

Новый визуальный образ уже внедрен на официальном сайте сайберэлектро. Запущен процесс по обновлению всей айдентики, включая оформление товаров – шильды, упаковка, инструкции, руководства пользователя. Процесс перехода будет поэтапным — в ближайшее время на рынке будут присутствовать продукты с обоими вариантами логотипа. Компания отмечает, что оба дизайна останутся легитимными в период адаптации.