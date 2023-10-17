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Landata заключила партнерское соглашение с Qtech

Компания Landata объявляет о начале сотрудничества с Qtech, российским разработчиком и производителем телекоммуникационного и ИТ-оборудования.

Qtech была основана в России в 2006 г. За годы работы под брендом Qtech на рынок выведено более 200 линеек оборудования. Центральный офис компании расположен в Москве, региональные представительства – в Екатеринбурге, Иркутске, Краснодаре, Красноярске, Новосибирске. R&D центры – в МосквеСколково») и Рязани.

Компания Qtech разрабатывает и производит полный комплекс решений для операторов связи, предприятий и организаций B2B- и B2C-сегмента - коммутаторы и маршрутизаторы, серверы и схд, Wi-Fi решения, системы видеонаблюдения, IP-телефонию, мультимедиа, оптические модули, смартфоны.

«Решения Qtech отлично дополнят наш портфель брендов. Важно, что это полностью отечественный вендор, продукты которого соответствуют всем требованиям корпоративного сегмента и тренду импортозамещения. Мы уверены, что опыт и компетенции Landata как проектно-ориентированного дистрибутора помогут существенно нарастить долю Qtech на российском рынке», - сказал Александр Беляев, руководитель отдела корпоративных систем Landata.

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Телекоммуникационное оборудование Qtech внесено в реестр Минпромторга России, программные решения – в реестр Министерства цифрового развития, а также оборудование Qtech имеет сертификат транспортной безопасности МВД. Это дает возможность сотрудничества с предприятиями госсектора и муниципальными структурами, а также участия в различных программах импортозамещения.

«Широкие возможности компании Landata, как проектного дистрибутора, позволяют Qtech рассчитывать на успешное продвижение своих решений на российском рынке. Ожидается, что комплексные решения производителя будут широко востребованы как в проектах холдинга, так и в инфраструктурных внедрениях крупных системных интеграторов. Уверен, что наше эффективное партнерство поможет ещё большему количеству клиентов получить качественные решения для обеспечения работы ИТ-инфраструктуры и позитивно скажется на развитии бизнеса обеих компаний», - отметил Илья Бишкиревич, директор по развитию бизнеса Qtech.

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