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СХД Aerodisk Engine интегрированы со средствами доверенной загрузки «Аккорд»

Компании «Аэродиск» и ОКБ САПР завершили очередной проект технической интеграции своих продуктов – линейки систем хранения данных Aerodisk Engine и решений для доверенной загрузки «Аккорд МКТ» и «СПО Аккорд X K».

По итогам проекта компании обеспечили возможность аттестации СХД для работы с информационными системами персональных данных (ИСПД) критической информационной инфраструктуры (КИИ) по основным классам защищенности. Версия линейки СХД Aerodisk Engine, расширенная функционалом продуктов «Аккорд», будет доступна в рамках стандартных поставок для конечных пользователей.

ОКБ САПР разрабатывает программно-аппаратные средства защиты информации от несанкционированного доступа. Один из ключевых продуктов компании — линейка средств защиты информации «Аккорд», которые обеспечивают доверенную загрузку и работу с изолированной программной средой.

В рамках интеграционного проекта на линейку СХД Aerodisk Engine были установлены СДЗ уровня БСВВ Аккорд-MKT и средство разграничения доступа для ОС Linux Аккорд-Х K, а затем проведены испытания корректной работы этого защищенного решения.

«Интеграция с инструментами ОКБ САПР значительно “прокачивает” защищенность данных. Широкие возможности масштабирования линейки Engine и ее совместимость с разными инструментами виртуализации позволяет реализовать самые сложные проекты по работе с критически важными данными в рамках существующей ИТ-инфраструктуры заказчика», — отмечает генеральный директор компании «Аэродиск» Вячеслав Володкович.

Линейка Aerodisk Engine включает в себя три модели СХД, поддерживающих работу в режиме высокой доступности ACTIVE-ACTIVE в конфигурации от 2 до 8 контроллеров в активном режиме. Это СХД общего назначения, которые поддерживают SSD-кэширование и многоуровневое хранение данных за счет объединения высокой производительности SSD и большого объема классических HDD-дисков.

В рамках третьего этапа сотрудничества «Аэродиск» и ОКБ САПР планируют до конца III квартала 2021 г. провести техническую интеграцию продуктов линейки «Аккорд» с полностью отечественной СХД «Аэродиск Восток», в основе которой лежат российские процессоры «Эльбрус».

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