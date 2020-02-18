Безопасность
Почему облачная почта не стала панацеей от традиционных киберугроз
ИТ-бизнес
ИТ-рынок пережил кризис: как делать больше за меньшие деньги
Трансформация как сервис
Как разобраться в беспорядке с лицензиями на ПО

Спецпроекты

Продукты «Рутокен» обеспечивают двухфакторную аутентификацию в защищенном планшете «ОКБ САПР»

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

«Актив» и «ОКБ САПР» завершили испытания совместимости устройств Рутокен Lite (классический USB, micro) с планшетом ПКЗ 2020 (платформа Р15-S116А), на котором установлен «Аккорд-АМДЗ».

Ранее компании подписали соглашение о сотрудничестве, подразумевающее взаимодействие в области укомплектации ПАК «АККОРД» сертифицированными средствами хранения ключевой информации.

В планшете ПКЗ 2020 установлен «Аккорд-АМДЗ», который представляет собой аппаратный модуль доверенной загрузки (АМДЗ) для IBM-совместимых ПК — серверов и рабочих станций локальной сети, обеспечивающий защиту устройств и информационных ресурсов от несанкционированного доступа (НСД).

Одним из важнейших механизмов защиты информации от несанкционированного доступа является процедура идентификации пользователя. «Рутокен» используется в комплексах защиты информации от НСД как средство двухфакторной аутентификации - базового защитного механизма, без которого невозможно функционирование систем НСД.

Первым фактором аутентификации выступает сам «Рутокен», вторым - PIN-код, необходимый для доступа к хранилищу ключей, сертификатов, либо другой ключевой информации. Также «Рутокен» может использоваться для подписания документов на любом установленном популярном СКЗИ: КриптоПро CSP, VipNet CSP, С-Терра, Сигнал-КОМ, ЛИССИ-CSP и др.

«Рутокен» – универсальное средство как для аутентификации в Аккорд-АМДЗ, так и защищенное хранилище ГОСТ-контейнеров для популярных российских СКЗИ. Последнее особенно важно, так как планшет позиционируется как «СКЗИ ready».

Компании уверены, что совместное использование средств защиты российского происхождения, разработанных компаниями «Актив» и «ОКБ САПР», способствует созданию высокозащищенных информационных систем.

«Использование средств защиты информации от НСД позволит заказчикам сохранить ценную информацию и минимизировать риски. Важным элементом комплексов защиты информации является многофакторная аутентификация. Для доступа к защищаемой информации вместо связки «логин-пароль» лучше использовать средство двухфакторной аутентификации. Оно гарантированно улучшает даже самые продвинутые комплексы защиты от НСД. Аутентификация пользователей планшета с Аккордом-АМДЗ осуществляется при помощи аппаратных средств Рутокен. Продукция Рутокен интегрирована в лучшие российские системы защиты от НСД. Уверен, что интеграция решений Рутокен и ПАК АККОРД позволит еще больше завоевать доверие клиентов из государственного сектора», - отметил Павел Анфимов, руководитель отдела продуктов и интеграций «Рутокен» компании «Актив».

«Мы разделяем с нашими коллегами из компании «Актив» стремление создавать качественные продукты, обеспечивающие соблюдение современных требований по информационной безопасности. Поэтому проводим своевременные исследования по тестированию продукции. Рутокен Lite micro как нельзя лучше подходит для постоянного использования на планшете, поэтому мы рекомендуем его в качестве идентификатора пользователя. Классический Рутокен Lite в формате USB - в качестве идентификатора администратора Аккорда-АМДЗ», - сказал Александр Зуйков, начальник отдела тестирования «ОКБ САПР».

Другие материалы рубрики

ВТБ потратит миллиарды на «железо» американской Dell и китайской Lenovo

Шадаев раскрыл новые приоритеты Минкомсвязи: облака для чиновников, «госвеб» и цифровизация

В России запретят зарубежные ИТ-решения на критической инфраструктуре

Huawei начинает продавать в России точки доступа Wi-Fi 6 без американских компонентов

Россияне запускают производство «железа» для управления механизмами силой мысли

В России дисковая революция: SSD рвутся ввысь, но смерть HDD пока откладывается

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

7 идей подарков на 23 февраля: выбор ZOOM

Первый ноутбук с гибким дисплеем и другие новинки Lenovo 2020

Лучшие внешние SSD: выбор ZOOM

Смартфоны с самыми мощными аккумуляторами: выбор ZOOM
Показать еще
Профиль месяца

Банки должны переходить на односкоростную архитектуру

Дмитрий Гарбар

управляющий директор компании «Новая Афина»

Технология месяца

NVMe: что нужно знать о новом интерфейсе передачи данных?

Рост популярности «датаемких» решений требует быстрых протоколов передачи данных.

Huawei: Ключевые сложности российского рынка — безопасность и требования регуляторов Как автоматизировать офисную рутину: наймите «цифрового» сотрудника