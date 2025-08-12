«Инферит» и ОКБ САПР подтвердили совместимость ноутбуков Inferit с решениями «Аккорд» для защищенных ИТ-сред

Российский ИТ-вендор «Инферит» (кластер «СФ Тех» ГК Softline) и Акционерное общество «Особое Конструкторское Бюро Систем Автоматизированного Проектирования» (ОКБ САПР) сообщили об интеграции продуктов. Тесты на совместимость прошли ноутбуки Inferit Mercury и Inferit Silver 2 и решения для информационной безопасности ПАК «Аккорд» и СЗИ НСД «Аккорд-АМДЗ». Теперь устройства можно использовать в ИТ-системах с повышенными требованиями к защите информации, что соответствует стратегии ГК Softline по развитию собственных продуктов. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Специалисты технического отдела ОКБ САПР провели испытания в соответствии с методикой сертификацией. По итогу была подтверждена полная совместимость ноутбуков Inferit с актуальными версиями продуктов «Аккорд» в различных конфигурациях, включая ОС Astra Linux SE и Windows 10 Pro. Это позволяет использовать устройства в комплексе с программно-аппаратными решениями ОКБ САПР в критически важных инфраструктурах: госсекторе, силовых ведомствах, промышленности, здравоохранении, науке.

Результаты испытаний

Ноутбук Inferit Mercury под управлением операционной системы Astra Linux Special Edition — совместим с СЗИ НСД «Аккорд-АМДЗ».

Ноутбук Inferit Mercury под управлением операционной системы Microsoft Windows 10 Pro — совместим с СЗИ НСД «Аккорд-АМДЗ» и ПАК «Аккорд-Win64» версии 5.0.10.104-С.

Ноутбук Inferit Silver 2 под управлением операционной системы Astra Linux Special Edition — совместим с СЗИ НСД «Аккорд-АМДЗ».

Ноутбук Inferit Silver 2 под управлением операционной системы Microsoft Windows 10 Pro — совместим с СЗИ НСД «Аккорд-АМДЗ» и ПАК «Аккорд-Win64» версии 5.0.10.104-С.

ПАК «Аккорд-Win64» — решение по защите информации для терминальных серверов и рабочих станций на Windows (64-разрядных). Обеспечивает разграничение доступа, доверенную загрузку ОС, контроль целостности системных файлов, защиту от несанкционированного доступа и др.

СЗИ НСД «Аккорд-АМДЗ» — аппаратный модуль доверенной загрузки для IBM-совместимых ПК. Защищает устройства и данные от несанкционированного доступа за счет проверки целостности компонентов и аутентификации пользователя до запуска ОС. Устанавливается в слот материнской платы и поддерживает загрузку ОС только с доверенных носителей. Масштабируется до комплексных решений на базе ПАК «Аккорд».

Ноутбуки «Инферит» — решения для бизнеса и госсектора. Модель Inferit Mercury оснащена процессорами Intel Core i5/i7 12 поколения, поддерживает до 64 ГБ ОЗУ и SSD объемом 512 ГБ. Имеет 15,6-дюймовый матовый IPS-экран с разрешением Full HD, встроенную веб-камеру с шторкой, модули Wi-Fi и Bluetooth 5.2, широкий набор интерфейсов (USB 3.2, HDMI).

В составе ноутбуков Inferit Silver 2 также используются процессоры Intel Core i5/i7 12 поколения. Устройство поддерживает до 64 ГБ ОЗУ и накопитель SSD объемом до 4 ТБ. 14-дюймовый IPS-экран с разрешением 2560х1600 пикселей. Модель оснащена Wi-Fi и Bluetooth 5.2, сканером отпечатка пальца и шторкой на веб-камере. Оба устройства совместимы с популярными ОС, в том числе «МСВСфера» от «Инферит», и отечественными ПО, включенными в реестр Минцифры.

«Подтвержденная совместимость наших продуктов и ноутбуков Inferit расширяет возможности импортозамещения для российских компаний. Интеграция с ПАК «Аккорд» и СЗИ «Аккорд-АМДЗ» позволяет использовать технику в составе сертифицированных ИТ-комплексов с гарантированным уровнем информационной безопасности», — сказал Вячеслав Пинчук, коммерческий директор ОКБ САПР.

«Совместимость с решениями ОКБ САПР открывает для нашей техники новые сценарии применения в инфраструктурах с высокими требованиями к защите данных. Интеграция с продуктами «Аккорд» подтверждает, что ноутбуки Inferit соответствуют этим требованиям и готовы к эксплуатации в критически важных секторах экономики», — отметил Андрей Ильичев, руководитель департамента продуктовых решений «Инферит Техника».