Произведенные в ОЭЗ «Дубна» персональные компьютеры Kvadra поступили в продажу

Компания Yadro (входит в «ИКС Холдинг») запускает в продажу персональный компьютер Kvadra Tau mini в форм-факторе Ultra Small. Производство нового ПК организовано на заводе Yadro Fab Dubna — резидента особой экономической зоны «Дубна». Об этом CNews сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Yadro Fab Dubna является резидентом ОЭЗ «Дубна» с 2021 г. За время работы в ОЭЗ в развитие производства компании инвестировано свыше 14,4 млрд руб., а количество созданных рабочих мест приближается к 700. Завод выпускает и поставляет продукцию на основе собственных разработок — печатные платы, серверное и телеком оборудование, планшеты и ноутбуки. А сейчас компания запускает в продажу персональный компьютер, произведенный на мощностях в Дубне, который подойдет для решения широкого круга офисных задач в сегментах B2B и B2G», — сказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Перед выходом на рынок устройство прошло успешное демонстрационное тестирование в ИТ-инфраструктуре ключевых корпоративных и государственных заказчиков.

Kvadra Tau mini сочетает мощные аппаратные характеристики и надежность в ультракомпактном форм-факторе. Устройство обеспечивает стабильную производительность при выполнении ресурсоемких задач и подходит для широкого спектра сценариев: от работы с конфиденциальными данными в финансовом секторе и государственных учреждениях до интеграции с системами управления на промышленных предприятиях, анализа данных в ритейле и оптимизации процессов в логистике.

Tau mini — это высокопроизводительный компьютер, основанный на чипсете В760 и поддерживающий процессоры Intel 12-14 поколений (Core i3/i5/i7, Celeron, Pentium с сокетом LGA1700) и до 64 ГБ оперативной памяти DDR4. Устройство оснащено высокоскоростным Ethernet 2,5 Гб/с, поддерживает до двух накопителей M.2 NVMe SSD и один 2,5" SATA SSD (опционально). Компактные габариты (209 × 57 × 189 мм) и вес всего 1,55 кг делают Tau mini одним из самых производительных ПК в соотношении мощность-объем корпуса в своем классе.

Система предлагает широкий набор интерфейсов для подключения периферии: 9 USB-портов (включая USB-C), все основные видеовыходы (HDMI, Display Port, VGA), аудиоразъемы и опциональные COM-порт и антенны Wi-Fi. Возможность крепления на VESA mount 100x100 обеспечивает легкую интеграцию в любое рабочее пространство.

Компьютер Tau mini обеспечивает максимальную безопасность данных благодаря kvadraBIOS с возможностью быстрого восстановления из резервной копии, наличию датчика вскрытия корпуса, поддержке навесного замка и Kensington Lock. Устройство поддерживает российские ОС Astra Linux, ОС «Альт», «Ред ОС», а также ПАК «Соболь» и АМДЗ «Аккорд» (подтверждено сертификатами).

«Tau mini — это наш ответ на потребность рынка в компактных, но мощных рабочих станциях, которые сочетают высокую производительность с максимальным уровнем безопасности данных. Мы создали устройство, которое не только отвечает всем требованиям российских заказчиков по локализации, но и превосходит их ожидания по дизайну и функциональности», — отметил генеральный директор Kvadra Дмитрий Черкасов.

Мини-ПК Tau mini внесен в Единый реестр российской электронной продукции Минпромторга и имеет подтвержденное производство на территории Российской Федерации в соответствии с требованиями регулятора. Продукт доступен для заказа с возможностью кастомизации конфигурации под требования заказчика.