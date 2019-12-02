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Подтверждена совместимость ПАК «Аккорд-Х» и «Ред ОС»

Интеграция Системное ПО

«Ред софт» и ОКБ САПР подтвердили совместимость и корректность работы ПАК «Аккорд-X» и СПО «Аккорд-X K» (производства ОКБ САПР) с операционной системой «Ред ОС» (производства «Ред софт»).

Программно-аппаратный комплекс средств защиты информации «Аккорд-X» предназначен для разграничения доступа пользователей к рабочим станциям под управлением ОС семейства Linux. ПАК «Аккорд-X» имеет сертификат ФСТЭК России, что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах. Специальное программное обеспечение ПАК СЗИ НСД «Аккорд-Х» зарегистрировано в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России.

СПО СЗИ от НСД «Аккорд-Х K» предназначено для разграничения доступа к рабочим станциям, функционирующим под управлением ОС семейства Linux. СПО СЗИ от НСД «Аккорд-X K» имеет сертификат ФСТЭК России, что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах. Специальное программное обеспечение СЗИ НСД «Аккорд-Х K» зарегистрировано в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России.

«Ред ОС» – российская операционная система общего назначения семейства Linux для серверов и рабочих станций. Продукт обладает сертификатом ФСТЭК России, что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах и информационных системах персональных данных до первого класса включительно. «Ред ОС» зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России.

«Объединяя усилия с другими представителями отечественного ИТ-рынка, мы уверено движемся к реализации политики импортозамещения в области программного обеспечения. Сотрудничество с ОКБ САПР позволяет нам не только развивать свои продукты, но и вносить вклад в технологическую независимость нашей страны», – сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред софт».

«Мы высоко ценим позицию производителей СВТ и ОС, которые считают обеспечение совместимости со средствами защиты информации своей задачей, а не проблемой пользователей. ОКБ САПР всецело поддерживает эту позицию и всегда охотно принимает участие в подобных проверках, а при необходимости предпринимает шаги по обеспечению совместимости. Отечественные продукты должны выбираться не потому, что так положено, а потому, что они отлично работают и более оперативно сопровождаются. Это в наших силах», – сказал Игорь Назаров, генеральный директор ОКБ САПР.

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