Пинчук Вячеслав


УПОМИНАНИЯ


12.08.2025 «Инферит» и ОКБ САПР подтвердили совместимость ноутбуков Inferit с решениями «Аккорд» для защищенных ИТ-сред 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Пинчук Вячеслав и организации, системы, технологии, персоны:

ОКБ САПР - Особое конструкторское бюро систем автоматизированного проектирования 41 1
Softline - Софтлайн Технологии - СФ ТЕХ 16 1
Microsoft Corporation 25024 1
IBM - International Business Machines Corp 9503 1
Softline - Софтлайн 3102 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5668 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12482 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2922 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31219 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25426 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3955 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11867 1
Кибербезопасность - АПМДЗ - аппаратно-программный модуль доверенной загрузки 87 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21839 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3542 1
Webcam - Вебкам - Веб-камера 1533 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12768 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2477 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7505 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10211 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6195 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 30236 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70359 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21461 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3386 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14780 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9684 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26520 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3960 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4295 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1311 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1395 1
ОКБ САПР - Аккорд-АМДЗ - Аппаратный модуль доверенной загрузки 15 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит ОС - МСВСфера 159 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит Техника - Inferit - Inferit Desktop - Inferit Slim - Inferit Compact - Inferit Micro - Inferit Versa - Inferit Eclipse - Inferit Base - Inferit Silver - Inferit Line - Inferit Tower - Inferit Mini - Inferit Mercury 328 1
Microsoft Windows 16103 1
Microsoft Windows 10 1841 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 590 1
Ильичев Андрей 21 1
Россия - РФ - Российская федерация 152569 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9351 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30978 1
КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 313 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9651 1
