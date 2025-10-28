Разделы

Yadro запускает в продажу персональный компьютер Kvadra TAU mini

Yadro объявляет о старте серийных продаж персонального компьютера Kvadra TAU mini в форм-факторе Ultra Small, разработанного для решения широкого круга офисных задач в сегментах B2B и B2G. Перед выходом на рынок устройство прошло успешное демонстрационное тестирование в ИТ-инфраструктуре ключевых корпоративных и государственных заказчиков. Об этом CNews сообщили представители «ИКС Холдинга».

Kvadra TAU mini подходит для широкого спектра сценариев: от работы с конфиденциальными данными в финансовом секторе и государственных учреждениях до интеграции с системами управления на промышленных предприятиях, анализа данных в ритейле и оптимизации процессов в логистике.

TAU mini — это компьютер, основанный на чипсете В760 и поддерживающий процессоры Intel 12-14 поколений (Core i3/i5/i7, Celeron, Pentium с сокетом LGA1700) и до 64 ГБ оперативной памяти DDR4. Устройство оснащено высокоскоростным Ethernet 2,5 Гб/с, поддерживает до двух накопителей M.2 NVMe SSD и один 2,5" SATA SSD (опционально). Компактные габариты (209 × 57 × 189 мм) и вес 1,55 кг делают TAU mini одним из самых производительных ПК в соотношении мощность-объем корпуса в своем классе.

Система предлагает широкий набор интерфейсов для подключения периферии: девять USB-портов (включая USB-C), все основные видеовыходы (HDMI, Display Port, VGA), аудиоразъемы и опциональные COM-порт и антенны Wi-Fi. Возможность крепления на VESA mount 100x100 обеспечивает легкую интеграцию в любое рабочее пространство.

Компьютер TAU mini обеспечивает максимальную безопасность данных благодаря собственному KvadraBIOS с возможностью быстрого восстановления из резервной копии, наличию датчика вскрытия корпуса, поддержке навесного замка и Kensington Lock. Устройство поддерживает российские ОС Astra Linux, ОС «Альт», «Ред ОС», а также ПАК «Соболь» и АМДЗ «Аккорд» (подтверждено сертификатами).

«TAU mini — это наш ответ на потребность рынка в компактных, но мощных рабочих станциях, которые сочетают высокую производительность с максимальным уровнем безопасности данных. Мы создали устройство, которое не только отвечает всем требованиям российских заказчиков по локализации, но и превосходит их ожидания по дизайну и функциональности», — отметил Дмитрий Черкасов, генеральный директор Kvadra.

Мини-ПК TAU mini внесен в Единый реестр российской электронной продукции Минпромторга и имеет подтвержденное производство на территории Российской Федерации в соответствии с требованиями регулятора. Продукт доступен для заказа с возможностью кастомизации конфигурации под требования заказчика.

