Amur подтвердил совместимость с реестровыми операционными системами и МДЗ

Российский производитель реестровой вычислительной техники Amur провел тестирование и подтвердил совместимость всей своей продуктовой линейки с пятью реестровыми операционными системами, а также двумя программно-аппаратными модулями доверенной загрузки. Об этом CNews сообщили представители Amur.

В тестировании участвовали следующие продукты: Astra Linux Special Edition версий 1.7, 1.8; «Ред ОС» версии 8; РОСА «Хром» версии 12.6; «Альт Рабочая станция» версий 10 и 11; «Основа»; ПАК «Соболь»; ПАК «Аккорд».

Испытания, проведенные в тестовой лаборатории Amur, подтвердили стабильную и корректную работу перечисленных операционных систем на ПК «Нарвал», мини-ПК «Финвал» и моноблоках «Тигр». Устройства Amur работают на базе материнской платы собственного производства и доступны в версиях с чипсетом Intel H610, Intel B760 или AMD A520.

Денис Горбунов, генеральный директор Amur: «Рынок операционных систем все еще далек от насыщения. 100% импортозамещение в сегменте B2G, по прогнозу аналитиков, будет достигнуто только в 2030 г. Требования к реестровым решениям могут отличаться в зависимости от сферы деятельности и специфики задач, поэтому мы свою цель видим в предоставлении нашим партнерам максимальной гибкости, как в ассортименте, так и в возможностях конфигурирования ПО».