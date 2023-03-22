BelkaCar и ППР упростят работу транспортных отделов компаний

Каршеринговый сервис BelkaCar и «Передовые платежные решения», экосистема сервисов для автопарков, объявили о начале сотрудничества. Теперь клиенты ППР смогут подключить сервис по аренде автомобилей BelkaCar для решения своих бизнес-задач и оплачивать расходы с единого счета ППР прямо в личном кабинете.

Текущая ситуация на автомобильном рынке существенно повлияла на стратегию управления собственным автопарком, бизнес сфокусировался на поиске решений, которые позволят оптимизировать затраты на обслуживание и при этом сохранить объем и функциональность поездок. Проект интеграции BelkaCar и «Передовых платежных решений» как раз решает именно эту задачу и предоставляет клиентам уникальные преимущества – в формате одного окна обеспечивает доступ к автопарку, оптимизацию транспортных и топливных расходов.

Сотрудничество с BelkaCar позволит дополнить существующую экосистему сервисов ППР транспортными решениями и поможет существенно оптимизировать транспортные и топливные расходы бизнеса за счет доступа к автопарку каршеринга.

«Мы рады возможности расширить нашу экосистему и предложить клиентам каршеринг вместе с BelkaCar. Каршеринг – это отличная опция для компаний, которые совершают нерегулярные поездки, при которых экономически нецелесообразно покупать машину в автопарк, а также для тех, кто просто хочет дополнить мотивационный соцпакет для сотрудников. Основное удобство заключается в том, что данный сервис можно будет оплатить в режиме одного окна вместе с другими сервисами ППР. Большим плюсом для юрлиц станет возмещение 20% НДС и то, что тариф на каршеринговом автомобиле будет фиксированным, и на него не повлияет высокий спрос. Данный сервис станет еще одним логистическим решением, обеспечивающим мобильность и экономию на передвижении сотрудников», – отметил Алексей Карев, руководитель направления партнерских программ компании «Передовые платежные решения».

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Через личный кабинет клиенты ППР смогут подключить сервис каршеринга, управлять доступом к сервису, контролировать расходы на автопарк, формировать регулярные отчеты и закрывающие документы. Цены на услуги каршеринга для бизнеса будут такими же, как и при прямом подключении через BelkaCar – аренда и бронирование автомобиля осуществляется непосредственно через приложение партнера. Пользователям сервиса также будет доступна компенсация НДС.

«Совместное решение BelkaCar и ППР поможет бизнесу существенно экономить и при этом не терять функционал и эффективность транспортных перевозок», – сказала руководитель B2B-каршеринга BelkaCar Анна Роганина.