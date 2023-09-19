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«Циан» завершила сделку по приобретению SmartDeal

Cian PLC («Циан»), онлайн-платформа объявлений о недвижимости в России, сегодня объявила, что получила одобрение Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации и подписала договор купли-продажи на приобретение 100% долей в уставном капитале SmartDeal (ООО «Практика успеха»).

«Циан» получил разрешение от регулирующих органов в соответствии с предварительным договором, заключенным сторонами в апреле 2023 г., и сообщил о закрытии основного этапа сделки по приобретению 100% долей в уставном капитале SmartDeal.

Генеральный директор SmartDeal Алексей Макаров продолжит создавать и развивать технологичные сервисы, помогающие покупателям и продавцам на каждом этапе купли-продажи объектов недвижимости, уже в качестве директора направления «Транзакционный бизнес» в департаменте управления продуктами «Циан». В зоне его ответственности — развитие сервисов ипотечного кредитования, оформления и регистрации прав собственности, партнерские сервисы, направленные на профессионалов рынка недвижимости — риелторов, застройщиков и банки.

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«Циан» и SmartDeal начали сотрудничество в начале 2021 г. в рамках работы над сервисом онлайн-транзакций — «Циан.сделка», который был запущен в октябре 2021 г. SmartDeal (ООО «Практика успеха») был основан в 2017 г. и является одним из ведущих игроков на российском рынке электронной регистрации сделок с недвижимостью. Компания предоставляет услуги различным категориям клиентов, включая банки, застройщиков и агентов недвижимости.

Сделка по приобретению SmartDeal внесет вклад в развитие платформы для онлайн-транзакций «Циан» и повысит ценность продуктового предложения как для B2B, так и для B2C клиентов, позволяя усилить сервисы онлайн-транзакций, а также расширить линейку B2B-продуктов для риелторов, девелоперов и банков, считают в «Циан».

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