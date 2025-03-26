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Ковернинский Виктор


26.03.2025 Navicon реализовал модуль электронного голосования в личном кабинете инвестора «Инфинитум» 1
04.03.2024 «Инфинитум» обеспечил аутентификацию пользователей в личном кабинете инвестора при помощи RooX UIDM 1
07.08.2023 Navicon развернул личный кабинет инвестора для «Инфинитум» 1
22.06.2022 Navicon модернизировал управление данными для «Инфинитум» 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Ковернинский Виктор и организации, системы, технологии, персоны:

RooX Solutons - Рукс Солюшенс 44 2
Navicon - Навикон 292 2
Инфинитум - Специализированный депозитарий 41 4
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 332 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4844 2
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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