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Филиппов Вячеслав


26.03.2025 Navicon реализовал модуль электронного голосования в личном кабинете инвестора «Инфинитум» 1
07.08.2023 Navicon развернул личный кабинет инвестора для «Инфинитум» 1
31.01.2023 Navicon поможет «Ингосстраху» управлять взаимоотношениями с клиентами 1
19.01.2016 «Сахалинские нефтегазовые технологии» внедряют Directum: завершен первый этап проекта 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Филиппов Вячеслав и организации, системы, технологии, персоны:

Navicon - Навикон 292 2
RooX Solutons - Рукс Солюшенс 44 1
Platformeco - Платформеко 4 1
Directum - Директум 1104 1
Инфинитум - Специализированный депозитарий 41 2
СНГТ - Сахалинские нефтегазовые технологии 1 1
Ингосстрах СПАО 423 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4844 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67503 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51638 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31251 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3924 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11555 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11242 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2923 1
ГОСТ Р 57580 - Стандарт определяет уровни защиты информации 129 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3613 1
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1195 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3980 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4068 1
Управление договорами - Управление договорной деятельностью - Управление договорным процессом - Управление договорной документацией - Договорная работа - Contract management 411 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12675 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12714 1
Заказная разработка - Custom development - разработка индивидуальных ИТ-решений - заказные информационные программные системы 205 1
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CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6920 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1237 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 785 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28229 1
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 170 1
Microsoft Office 3776 1
Quorum - Кворум Брокер сообщений 30 1
RooX UIDM 35 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2296 1
Directum СЭД - ECM-система 294 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1295 1
Ковернинский Виктор 4 1
Навроцкий Гавриил 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 146585 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2697 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5904 2
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 469 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6211 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48608 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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