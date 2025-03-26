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Филиппов Вячеслав
Филиппов Вячеслав и организации, системы, технологии, персоны:
|Navicon - Навикон 292 2
|RooX Solutons - Рукс Солюшенс 44 1
|Platformeco - Платформеко 4 1
|Directum - Директум 1104 1
|Инфинитум - Специализированный депозитарий 41 2
|СНГТ - Сахалинские нефтегазовые технологии 1 1
|Ингосстрах СПАО 423 1
|Россия - РФ - Российская федерация 146585 3
|Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2697 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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