Система управления доступом RooX UIDM совместима Axiom JDK Pro

RooX обеспечила совместимость отечественной системы управления аутентификацией и авторизацией RooX UIDM со средой разработки и исполнения Java Axiom JDK Pro. Совместимость этих решений позволит применять RooX UIDM в ИТ-ландшафтах, развёрнутых на российском Java-стеке.

Технологически среда исполнения Java Axiom JDK Pro является необходимым связующим звеном при запуске системы RooX UIDM на отечественных ОС и СУБД. Тесты подтвердили корректность совместной работы решений. Это дает возможность рекомендовать систему управления аутентификацией и авторизацией RooX UIDM для использования в сертифицированном отечественном Java-окружении при реализации проектов импортозамещения.

RooX UIDM — это IAM-система, предназначенная для управления доступом пользователей к бизнес-приложениям, веб-порталам и цифровым сервисам. Решение обеспечивает аутентификацию физических и юридических лиц, а также предоставляет широкие возможности интеграции. RooX UIDM входит в реестр российского программного обеспечения и соответствует стандартам безопасности ГОСТ и ЦБ.

Axiom JDK Pro — российская платформа Java, которая применяется в системах, требующих высокого уровня безопасности, критических информационных инфраструктурах (КИИ), а также в сложных ИТ-ландшафтах банковских, биржевых и других систем, требовательных к высокой пропускной способности Java-приложений. Это кроссплатформенное решение для облачных, серверных и десктопных систем, соответствующее стандарту Java SE. Axiom JDK Pro входит в реестр Минцифры России и поддерживает множество системных конфигураций, включая отечественные ОС и СУБД, аппаратные и процессорные платформы, приложения и облака.

Миграция с западных СУБД: почему open source – не выход? Импортонезависимость

«Платформа Axiom JDK Pro, созданная на базе открытых технологий и поддерживаемая российскими инженерами, выступает достойной альтернативой проприетарным продуктам Oracle, IBM и других западных вендоров, что вызывает большой интерес среди наших клиентов из финансового сектора и ритейла, планирующих миграцию на отечественное ПО. Совместимость наших решений позволит заказчикам выстраивать действительно безопасные и надёжные ИТ-системы, а также гарантирует бесперебойную работу всех компонентов, созданных в связке Axiom JDK Pro и RooX UIDM», — сказал Константин Корсаков, главный архитектор RooX.

«Мы приветствуем RooX UIDM в экосистеме отечественной Java и рады, что все больше поставщиков ИБ-решений обеспечивают совместимость с Axiom JDK Pro. Это способствует формированию безопасного, надежного и суверенного Java-стека, стимулируя практическое импортозамещение и минимизируя ИБ-риски. Мы инвестируем в совместимость со всеми популярными платформами и планомерно расширяем функциональность наших профессиональных продуктов. Это дает разработчикам и пользователям Java-приложений уверенность, что они получат все необходимое: качество, компетенции и техническую поддержку», — сказал Алексей Кузнецов, директор по работе с партнерами Axiom JDK.