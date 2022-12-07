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Roox представила комплексный подход к биометрии в PWA-приложениях

Разработанный подход охватывает полный набор сценариев использования биометрии в PWA-приложениях: привязка, вход, подпись операций, работа в офлайн режиме. Он помогает существенно упростить UX приложения, что прямым образом сказывается на активности и удовлетворенности клиентов. Подход применим как при разработке PWA-приложений с нуля, так и при переупаковке сайтов. Об этом CNews сообщили представители Roox.

В основе подхода — использование родной биометрии устройств в виде Touch ID, Face ID и их аналогов для Android.

Специалисты Roox собрали полный каталог сценариев работы с биометрией для разных OC и проработали их все, включая на первый взгляд экзотический вход по биометрии офлайн, а также несправедливо редко реализуемое подтверждение биометрией юридически значимых действий.

Вход в PWA-приложение по биометрии в офлайн-режиме нужен на случай, если пользователю нужно получить информацию, а интернета нет. Зачастую это сценарии, когда человек находится в затруднительном положении, например, попал в аварию и ищет номер полиса. Такие данные можно хранить в PWA и предоставлять к ним доступ благодаря офлайн-входу. Так компании могут продолжать оказывать сервис в тех ситуациях, в которых раньше пользователям приходилось лишь мириться с неудобством.

Подтверждение биометрией юридически значимых действий используют, например, для подписи финансовых операций.

Значительную часть каталога заняли второстепенные и негативные сценарии. Для их запуска существует масса триггеров: ошибки пользователя, отказы в доступе по разным причинам, различные аппаратные настройки, качество связи и так далее.

«Вход пользователя в систему обычно представляется простым шагом — в случае с биометрией это как будто бы “показал лицо, вошел”. Но за этим простым шагом скрывается айсберг всевозможных дополнительных сценариев. Например, как обеспечить безопасное взаимодействие с пользователем, когда биометрия отключена, и можно ли при этом полагаться на пинкод», — сказал директор по развитию Roox Никита Евгенов.

Каталог сценариев получился объемный. Для обеспечения простого и понятного UX при подключении и работы с биометрией специалисты Roox спроектировали систему подсказок и инструкций.

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Roox применяет такой комплексный подход при разработке PWA-приложений с нуля или при переупаковке сайтов. Чтобы продемонстрировать возможности биометрии в PWA, но не раскрывать особенности реализации проектов для конкретных клиентов, компания создала демо PWA-приложение условного банка, в котором реализованы наработки компании. Доступ к нему можно получить на сайте компании.

Интерес к PWA вырос на фоне удаления мобильных приложений из сторов. Услуга разработки Roox PWA предназначена для компаний, которым важно сохранить клиентов и их транзакционность при любых обстоятельствах. Разрабатывая PWA-приложения, RooX не ограничивается входом по биометрии. Благодаря интеграции с продуктом компании — системой аутентификации и авторизации Roox UIDM — доступны около 30 пользовательских методов входа, из которых собираются сценарии любой сложности: логин и пароль, вход через соцсети, вход через почту, ЕСИА, ПЭП, УКЭП, мультифакторная аутентификация с помощью ОТP, TOTP, QR-кодов и др.

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Roox (ООО «Рукс солюшенс») — российская ИТ-компания с 10-летним опытом, которая специализируется на разработке веб-платформ для корпоративного сектора. Решениями компании пользуется около 50 млн пользователей в год.

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Roox UIDM — отечественная система управления аутентификацией и авторизацией. Она разработана для защиты доступа к финансам и чувствительным данным клиентов и партнеров средних и крупных организаций, входит в реестр отечественного ПО.

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