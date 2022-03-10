В России представлена отечественная система управления аутентификацией и авторизацией RooX UIDM

RooX UIDM — отечественная система управления аутентификацией и авторизацией. Она разработана для защиты доступа к финансам и чувствительным данным клиентов и партнеров средних и крупных организаций. Система отвечает повышенным корпоративным требованиям, учитывает российскую специфику и требования законодательства, соответствует стандартам безопасности и быстро разворачивается. Об этом CNews сообщили представители RooX.

RooX UIDM входит в реестр отечественного ПО.

RooX UIDM включает в себя несколько десятков готовых пользовательских методов аутентификации и авторизации, из которых собираются сценарии любой сложности, в том числе многофакторные. Среди доступных методов - логин-пароль, сертификаты КЭП, ЕСИА, биометрия, цифровой отпечаток, OTP (one-time password), TOTP, QR-код и др.

«RooX UIDM развивался как часть веб-решений, которые мы разрабатываем и внедряем, — интернет-банков, порталов поставщиков, личных кабинетов и других. В 2021 г. мы провели работу по выделению этой функциональности в отдельный продукт и сейчас представляем его российскому рынку», — сказал генеральный директор RooX Алексей Хмельницкий.

В RooX подчеркивают, что система не зависит от сторонних компаний и продуктов других вендоров. Она спроектирована с пониманием требований к архитектуре и сценариям, специфичным для больших компаний. Так, «из коробки» доступны механизмы интеграции с системами антифрода, возможность кастомизации пользовательского UI, в том числе встраивание в SPA, интеграция с мобильными приложениями. Есть поддержка machine-2-machine интеграции для подключения партнерских сервисов или автоматизированных систем корпоративных клиентов. Решение поддерживает модель организаций и позволяет управлять доступами пользователей в зависимости от департамента или организации, к которой они принадлежат.

«Мы понимаем, что в enterprise-решениях важно сохранять преемственность. Поэтому в RooX UIDM предусмотрены разнообразные механизмы работы с легаси (унаследованными) системами для плавной миграции к управлению доступом на базе единой учётной записи», — добавил Алексей Хмельницкий.

RooX UIDM входит в реестр отечественного ПО, запись в реестре №10504 от 06.05.2021.

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Техподдержка осуществляется в России на русском языке.

Решение соответствует стандартам безопасности OWASP, NIST, ГОСТ, ЦБ и обеспечивает высокую производительность и отказоустойчивость. Оно уже развернуто в высокопроизводительных системах ряда клиентов с десятками миллионов пользователей.

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RooX (ООО «Рукс солюшенс») — российская ИТ-компания с 10-летним опытом, которая специализируется на разработке веб-платформ для корпоративного сектора. Решениями компании пользуется около 50 млн пользователей в год.