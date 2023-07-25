Roox UIDM поможет ограничить доступ при входе с устройств Apple

В российской системе управления доступом Roox UIDM реализована возможность регулировать сценарии аутентификации в зависимости от параметров устройств, с которых осуществляется вход. С помощью этой функции, в том числе, можно ограничить вход в системы и сервисы с устройств Apple. Об этом CNews сообщили представители Roox.

В июле 2023 г. несколько государственных ведомств запретили сотрудникам использовать технику Apple при выполнении должностных обязанностей. По мнению экспертов рынка, тенденция на ограничение использования устройств этого производителя в дальнейшем может распространиться и на другие крупные ведомства.

Система управления доступом Roox UIDM помогает компаниям выстраивать безопасные сценарии аутентификации с учетом подобных ограничений. Roox UIDM определяет ряд параметров устройства, с которого пользователь пытается зайти в систему, в том числе производителя. Сценарии входа можно настроить с учетом значений этих параметров, в частности, можно ограничить вход с устройств конкретного производителя или, наоборот, разрешить вход только с доверенных устройств.

Помимо этого, в Roox UIDM реализована функция логирования попыток входа. Это поможет внутренним службам безопасности предприятия проводить оперативный мониторинг всех событий аутентификации.

«Возможность ограничения входа в цифровые сервисы, корпоративные порталы и приложения с определенных устройств – важная часть корпоративной информационной безопасности. Roox UIDM поможет закрыть такую потребность бизнеса и госкомпаний, а также проконтролировать процесс введения подобных ограничений. При необходимости решение можно кастомизировать под специфические задачи компаний», — сказал Алексей Хмельницкий, генеральный директор Roox.

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Roox (ООО «Рукс солюшенс») — российская ИТ-компания с 11-летним опытом, которая специализируется на аутентификации и авторизации и разработке веб-платформ для корпоративного сектора. Решениями компании пользуется около 50 млн пользователей в год.

Roox UIDM — российская система управления аутентификацией и авторизацией. Она разработана для защиты доступа к финансам и чувствительным данным клиентов и партнеров средних и крупных организаций, входит в реестр отечественного ПО.