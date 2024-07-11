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RooX UIDM внедряет функцию создания порталов приложений

В системе управления доступом RooX UIDM появилась функция создания порталов приложений, объединяющих доступ к множеству систем и сервисов в едином интерфейсе. Политики доступа к приложениям можно строить на основе как ролевой (RBAC), так и атрибутной (ABAC) модели. Об этом CNews сообщили представители RooX.

Порталы приложений — это инструмент для компаний из различных отраслей, позволяющий объединить в едином интерфейсе собственные и сторонние сервисы, которые часто требуются сотрудникам в работе.

Например, преподавателям вузов нужен доступ в платформу для создания обучающих курсов, сервис по проверке текстов на оригинальность, в библиотечное приложение и другие. Сотруднику компании из сегмента HoReCa могут понадобиться приложение бронирования, обучающая платформа, сервис электронных чаевых и так далее.

Портал приложений RooX UIDM консолидирует доступ к приложениям, необходимым пользователю. Это поможет упростить поиск приложений и вход в них, снизить время на выполнение задач, а также повысить уровень комфорта пользователя и информационной безопасности.

«Портал приложений — это то, с чего сотрудники многих компаний начинают каждый рабочий день. Мы добавили эту функцию в RooX UIDM, чтобы упростить и одновременно обезопасить вход в корпоративные приложения», — сказал Алексей Хмельницкий, генеральный директор RooX.

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Портал приложений RooX UIDM может существовать как самостоятельно, так и бесшовно встраиваться в текущие цифровые сервисы (веб, PWA, десктопные приложения), например, личный кабинет сотрудника. Перечень доступных приложений формируется автоматически и индивидуально для каждого пользователя в зависимости от его полномочий. Политики доступа можно строить согласно как ролевой (RBAC), так и атрибутной (ABAC) модели доступа. Пользователь может добавить в избранное наиболее важные из доступных ему сервисов и тогда эти сервисы будут показаны ему выше остальных.

«В RooX UIDM можно настраивать доступ в приложения на основании полноценной атрибутной модели, — отметил Константин Корсаков, главный архитектор RooX. — Эта модель позволяет учитывать любые атрибуты пользователя, сессии, контекста и так далее, что значительно снижает риски несанкционированного доступа».

Портал приложений, как и остальные функциональные возможности RooX UIDM, сделан по принципу API first. «Из коробки» поставляется white label дизайн, также можно подключить свой дизайн без каких-либо ограничений.

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