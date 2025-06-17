«Северсталь» запустила прогрессивное веб-приложение (PWA) для клиентов

«Северсталь» запустила прогрессивное веб-приложение (PWA) для iOS и Android. Новый цифровой сервис сочетает в себе удобство мобильного приложения и возможности классического веб-сайта, позволяя клиентам управлять всеми аспектами своих заказов через «Личный кабинет» в несколько кликов. Об этом CNews сообщили представители «Северстали».

Веб-приложение предоставляет полный контроль над процессом взаимодействия с компанией: от оформления и оплаты заказа до логистики и документооборота. Пользователи могут формировать новые заказы на основе истории покупок, просматривать отчеты по исполнению и отгрузке, скачивать все необходимые документы, включая универсальные передаточные документы и сертификаты качества, а также использовать функцию онлайн-монитора, которая позволяет отслеживать статус заказа в режиме реального времени.

Северсталь «Северсталь» запустила прогрессивное веб-приложение ( PWA ) для клиентов

Приложение работает на любых операционных системах и браузерах, не требует загрузки из зарубежных магазинов приложений и занимает менее 1 МБ памяти на устройстве. Для начала работы достаточно открыть сайт info.severstal.com и добавить ярлык на главный экран смартфона или планшета. Интерфейс прост и понятен, навигация продумана так, чтобы все популярные разделы личного кабинета были доступны в два клика, что исключает лишние действия пользователя и обеспечивает комфортное взаимодействие.

«Мы внимательно изучили запросы и ожидания наших клиентов и создали веб-приложение, которое обеспечивает быстрый доступ к актуальной информации и удобное управление заказами в любое время и в любом месте. Для нас важно, чтобы каждый клиент ощущал поддержку и мог оперативно контролировать все этапы сотрудничества с «Северсталью». Это решение делает взаимодействие с компанией максимально простым и прозрачным, помогает экономить время и повышает эффективность совместной работы», - отметил Владимир Привалов, начальник управления сервисной поддержки клиентов «Северстали».