«Ростех» запустил на «Мотовилихе» новый дата-центр для проектирования военной техники

Холдинг «Технодинамика» госкорпорации «Ростех» ввел в эксплуатацию обновленный центр обработки данных военного дивизиона «Мотовилихинских заводов», который закроет потребности предприятия в вычислительных ресурсах как минимум на ближайшие пять лет. Цифровизация позволит значительно ускорить разработку новых изделий и усовершенствовать технологические процессы.

Новый центр обработки данных позволяет расширить возможности цифрового проектирования новых образцов вооружений на предприятии. Вычислительные мощности дают возможность обеспечить конструкторов наиболее современными цифровыми решениями для создания военной техники. При необходимости вычислительные мощности ЦОД можно увеличить в два раза в кратчайшие сроки.

«Новый дата-центр в пять раз увеличил вычислительные ресурсы инженерно-конструкторского центра. Это позволяет существенно сократить время разработки новых видов боевой техники в интересах вооруженных сил нашей страны», – сказал индустриальный директор комплекса вооружений госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев.

Центр оборудован развитыми системами безопасности, включающими в себя систему видеонаблюдения, контроля доступа, а также систему мониторинга технических параметров. Также комплекс получил продвинутое оборудование пожаротушения, бесперебойного питания, а также специальную систему промышленного кондиционирования. Она будет поддерживать стабильную температуру серверов, при погодных перепадах в диапазоне от -40 до +40 °С.

«В активной фазе находится также проект автоматизации конструкторско-технологической подготовки производства. Мы закупили новое оборудование, программное обеспечение и получили необходимые лицензии. Обновленная ИТ-инфраструктура позволит создать единое высокотехнологичное информационное пространство для конструкторской и технологической подготовки производства, что, в свою очередь, поможет повысить качество производимой продукции и сократить сроки выполнения гособоронзаказа», – отметил генеральный директор «Технодинамики» Игорь Насенков.