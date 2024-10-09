«Индид» объявляет о назначении директора по маркетингу

Компания «Индид», разрабатывающая комплексные решения в области безопасности айдентити (identity security) более 15 лет в России, объявляет о назначении Мариеты Хамхоевой на должность директора по маркетингу и коммуникациям. Об этом CNews сообщили представители компании «Индид».

С 2019 до 2024 гг. Мариета возглавляла департамент маркетинга и коммуникаций «СберРешений», входящей в группу «Сбер», где она отвечала за запуск онлайн-бухгалтерии для бизнеса, осуществила ребрендинг АО «Интеркомп» под брендом «СберРешения» и выстроила функцию маркетинга и коммуникаций «с нуля». Свой карьерный путь Мариета начинала в PwC – где в разное время отвечала за маркетинг, PR и коммуникации.

В новой роли Мариета будет отвечать за выстраивание позиционирования в рамках долгосрочной стратегии компании, масштабирование бизнеса и вывод новых продуктов на рынок.

Компания анонсировала, что в ближайшее время произойдет обновление бренда и запуск первой и единственной конференции в России в области identity security.

Мариета окончила факультет иностранных языков и регионоведения Московского Государственного Университета им. М. В. Ломоносова.