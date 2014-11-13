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Software AG ARIS Cloud

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


13.11.2014 Software AG выпустила решение ARIS Cloud для анализа бизнес-процессов 4

Публикаций - 2, упоминаний - 5

Software AG и организации, системы, технологии, персоны:

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