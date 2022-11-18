Василий Шпак: как сейчас развивается проект создания индустриальных центров компетенций в промышленности, и в каких отраслях они уже сформированы

Минпромторг наладил взаимодействие с заказчиками и разработчиками в рамках деятельности по замещению иностранного ПО. По поручению Председателя Правительства России Михаила Мишустина Минпромторгом России сформированы шесть отраслевых комитетов по ключевым отраслям промышленности, в которые входят 12 индустриальных центров компетенций (ИЦК), объединяющих промышленные предприятия – лидеров отрасли. Об этом сообщил замглавы Минпромторга Василий Шпак.

В числе таких отраслей: машиностроение, электроника и микроэлектроника, металлургия, химическая промышленность, фармацевтика и торговля.

Под руководством председателей участники ИЦК сформировали ключевые потребности отраслей и провели работу по подбору решений для закрытия выявленных потребностей. Результаты проделанной работы были представлены в виде проектов.

На сегодняшний день в Правительстве согласованы 54 проекта ИЦК Минпромторга России, из них 27 одобрена грантовая поддержка.

Например, это проекты ОАК, ОДК, «Северстали» по созданию САПР тяжелого класса, систем конструкторско-технологической подготовки производства, проекты по созданию средств управления производством в металлургической промышленности (раньше применялись только иностранные).

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Работа в рамках ИЦК уже принесла результаты: удалось выявить ключевые потребности внутри каждого ИЦК, а также найти смежные сферы деятельности, где могут применяться идентичные решения.

Однако все только начинается. Работа ИЦК предполагает разработку, поддержку и реализацию проектов. В настоящее время формируется дорожная карта на период 2023-2025 гг. для проектов ИЦК второй очереди.