Линейка Aruba Instant On пополнилась новыми коммутаторами для малого бизнеса

Aruba, компания Hewlett Packard Enterprise, объявила о расширении линейки продуктов Aruba Instant On за счет включения в него коммутаторов новой серии, которые позволяют малым предприятиям развернуть единую высокоскоростную сеть, простую в настройке, управлении и обслуживании. Новые коммутаторы Aruba Instant On 1930 легко интегрируются с существующими точками доступа Aruba Instant On и могут централизованно управляться с помощью мобильного приложения Instant On, вне зависимости от того, будут ли они развернуты для обеспечения непрерывности ведения бизнеса или проекта по модернизации сети.

Сегодня требовательность пользователей к надежности и безопасности сети не зависит от размера компании – будь то крупная международная сеть или небольшой местный бизнес. Именно поэтому малый бизнес сталкивается с чрезмерным давлением, так как часто не имеет ресурсов, чтобы содержать ИТ-персонал в штате для решения сетевых проблем. Эта проблема еще более усугубляется, когда возникают неожиданные кризисы - такие, как недавняя глобальная пандемия. Требования социального дистанцирования определенным образом меняют модель делового взаимодействия, переходя от преимущественно личного взаимодействия к взаимодействию только в режиме онлайн, что может привести к колебаниям нагрузки на сети. Местным продуктовым магазинам, ресторанам и другим бизнесам пришлось кардинально изменить свою деятельность для выживания в сегодняшних условиях. По данным SMB Group, 71% предприятий малого и среднего бизнеса уже перевели деятельность из реального мира в виртуальный, а 16% планируют это сделать.

Как и крупные организации, малые предприятия озабочены надежностью, безопасностью и расходами на инфраструктуру, но в то же время им не хватает персонала для комплексного управления или настройки сети. Динамически меняющиеся требования к связи и пропускной способности делают простоту эксплуатации критически важным фактором при выборе сетевого решения. Для решения этих проблем Aruba Instant On предлагает унифицированное управление всеми сетевыми услугами, единую архитектуру как для коммутаторов, так и для точек доступа и инновационное мобильное приложение для простой настройки, мониторинга и управления всей сетью.

Новая серия коммутаторов Instant On 1930 это: улучшенный PoE+ на всех портах для питания ряда устройств интернета вещей; гибкие конфигурации с 8, 24 или 48 портами 1 GbE с PoE и высокоскоростным подключением 10 G; выбор варианта управления; возможность управления из облака с помощью мобильного приложения или через веб-браузер; локальный GUI интерфейс; ограниченная пожизненная гарантия.

Удаленный доступ к бизнес-сервисам и инструментам необходим малым предприятиям, однако, им не хватает ресурсов, которые крупное предприятие может использовать для настройки и обслуживания виртуальных частных сетей (VPN).

Aruba в сотрудничестве с NordVPN, поставщиком решений в области онлайн-безопасности, насчитывающим более 12 млн пользователей по всему миру, предлагает VPN-сервисы пользователям Aruba Instant On. Добавление NordVPN к сети Aruba Instant On требует нескольких простых шагов и не требует специальных знаний в области ИТ, что позволяет сотрудникам удаленно получать доступ к конфиденциальным бизнес-данным, когда они работают удаленно.

«Малый бизнес играет важнейшую роль в нашем обществе, а для тех, кто предоставляет жизненно важные услуги, сохранение связи со своими клиентами стало необходимостью, – сказал Амол Митра (Amol Mitra), вице-президент и генеральный директор Global Small and Medium Business в Aruba, компании Hewlett Packard Enterprise. — Для тех, кто ищет простое и удобное беспроводное решение, обеспечивающее безопасное, высокопроизводительное, похожее на корпоративное подключение, это решение сегодня возможно с Aruba Instant On».