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«Рег.ру» ускорил работу с облачной аналитикой в два раза

Российская компания «Рег.ру» разместила в облаке отказоустойчивую инфраструктуру ИТ-разработчика «Фабрика Данных». В рамках сотрудничества компании реализовали проект в области облачной аналитики и работы с Big Data. Об этом CNews сообщили представители «Рунити».

Облачная платформа «Рег.ру» используется компанией «Фабрика Данных» для разработки высоконагруженных приложений. За счет использования облачных серверов с GPU удалось ускорить работу с данными и в два раза сократить время выполнения сложных исследовательских задач.

«Фабрика Данных» занимается аналитикой данных, выявлением трендов и мониторингом спроса, прежде всего, в областях FMCG, производства и финансов. С помощью сервисов компании можно получить персонализированные рекомендации по управлению ассортиментом товаров, ценообразованию и маркетинговым стратегиям. В результате совместного проекта с «Рег.ру» точность и правильность в принятии решений клиентами «Фабрика Данных» увеличились более чем на 20%.

«В области аналитики даже краткосрочный простой может привести к потере данных и материальным издержкам, поэтому надежность и масштабируемость стали ключевыми факторами при выборе облачного провайдера. Во время эксплуатации ИТ-инфраструктура «Рег.ру» показала отказоустойчивость на уровне 100%», — сказал Алексей Никулин, генеральный директор «Фабрика Данных».

«Облачные серверы с профессиональными GPU серверного класса спроектированы для надежной работы с ML и Big Data. Сервис значительно ускоряет процесс подготовки аналитических отчетов. А благодаря высокой отказоустойчивости облака «Рег.ру» проекты работают без сбоев, что особенно важно для компаний, принимающих стратегические решения на основе анализа больших массивов данных», — отметил Евгений Мартынов, директор по информационным технологиям «Рег.ру».

«Рег.ру» запустил облачные серверы с GPU в октябре 2024 г. Сервис оснащен двумя типами видеокарт Nvidia: А5000 24 ГБ и А100 80 ГБ. Сегодня продукт используются для выполнения ресурсоемких задач и высоконагруженных проектов, таких как работа с ИИ и ML, графика и видео, 3D, VDI и др.

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