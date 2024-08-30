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Облачная платформа «Рег.ру» включена в реестр российского ПО

Облачный провайдер «Рег.ру» сообщил о включении в единый реестр программного обеспечения Минцифры России собственной облачной платформы. Продукт внесен в классы средств обеспечения облачных и распределенных вычислений, серверного и связующего программного обеспечения.

Облачная платформа «Рег.ру» была перезапущена в июне 2023 г. на базе технологии OpenStack. Продукт является собственной разработкой российской технологической компании «Рег.ру» и ориентирован на массовый сегмент аудитории. За год на платформу перенесли свои ИТ-проекты более 5 тыс. компаний и частных лиц.

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Безопасность

«Облачная платформа «Рег.ру» разработана на независимом Open Source стеке, где мы продолжаем объединять лучшие IaaS-, PaaS- и SaaS‑решения в одном месте. Облако гибкое и быстромасштабируемое, подойдет практически под любой проект и задачу бизнеса. Включение в реестр ПО — важный шаг для дальнейшего роста и развития нашего продуктового портфеля, сегодня у нас уже более 30 собственных облачных решений», — отметил Евгений Мартынов, директор по информационным технологиям «Рег.ру».

Облачная платформа «Рег.ру» представляет собой масштабируемую отказоустойчивую инфраструктуру. Облако предназначено для запуска, разработки и тестирования ИТ-проектов, а также размещения ИТ-инфраструктуры для бизнеса любого уровня. Общая клиентская база облачных сервисов «Рег.ру» составляет 20 тыс. активных пользователей.

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