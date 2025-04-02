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«Рег.ру» анонсирует новые облачные серверы с выделенными CPU

Российская технологическая компания «Рег.ру» запустила облачные серверы с выделенным процессором. Теперь пользователи могут арендовать серверы с гарантированными вычислительными мощностями, что исключает влияние других пользователей на производительность системы. Об этом CNews сообщили представители «Рунити».

Сервера линейки тарифов «Выделенные CPU» подойдут для задач, где требуются постоянные высокие нагрузки на процессор без рисков понижения производительности. Например, для аналитики, расчетов, обработки данных, высоконагруженной базы данных, машинного обучения и прочих задач. Пользователи смогут быстро масштабировать серверные мощности в зависимости от потребностей бизнеса.

«С запуском новых облачных серверов с выделенным процессором мы предлагаем нашим клиентам не только стабильность и производительность, но и возможность управлять вычислительными мощностями. Решение будет особенно актуально для компаний, работающих с большими объемами данных и сложными приложениями, требующими высокой вычислительной мощности», — сказал Евгений Мартынов, директор по информационным технологиям «Рег.ру».

В линейку облачных серверов «Рег.ру» также входят серверы с GPU и высокочастотные серверы. Они размещены в трех локациях, в современных дата-центрах, которые соответствуют стандартам безопасности и надежности уровня Tier III.

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