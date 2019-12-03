В России заблокировали крупнейший фотобанк Shutterstock

Роскомнадзор частично заблокировал фотохостинг Shutterstock на территории России за оскорбление российской символики. На сервисе были размещены фотографии, на которых запечатлены издевательства над российским флагом. Авторство снимков принадлежит пользователю из Латвии.

Неполная блокировка

Роскомнадзор заблокировал на территории России один из крупнейших во всем мире фотобанков Shutterstock. Сведения о блокировке ресурса были вынесены в реестр запрещенных сайтов 13 ноября 2019 г. по решению Генпрокуратуры России, однако сама блокировка началась не сразу. Доступ ограничивается на основании статьи 15.1 закона «Об информации» (ограничение доступа к ресурсам с запрещенной в Россией информацией, таких как детская порнография, информация о способах изготовления и использования наркотиков, о способах суицида и призывах к нему).

По данным «Роскомсвободы», доступ к Shutterstock был ограничен 28 ноября 2019 г. На момент публикации материала главная страница сервиса была доступна при подключении через провайдеров «Билайн», «Мегафон», «Ростелеком» и «Дом.ру», однако домен image.shutterstock.com находился блокировке и не был доступен.

Причина блокировки

Бан Shutterstock связан с законом о неуважении к власти, принятом в 2019 г. Он предполагает удаление из Сети любой информации, в той или иной степени выражающей «в неприличной форме явное неуважение» органам власти, государству и государственным символам. Этот же закон подразумевает арест россиян, оскорбивших власть в интернете.

Роскомнадзор не торопится снимать блокировку с Shutterstock

На сайте «Роскомсвободы» сказано, что причиной блокировки фотохостинга стало размещение на его сервере изображения, в грубой форме оскорбляющего флаг России. Там же приведена ссылка на само изображение, однако к моменту публикации материала файл не был доступен для скачивания. По информации агентства Reuters со ссылкой на представителей сервиса, контент, послуживший причиной блокировки, был удален. Администрация Shutterstock ведет переговоры с «Роскомнадзором» о снятии блокировки с ресурса.

В дополнение к удаленному снимку на Shutterstock было обнаружено еще три фотографии, оскорбляющие российскую символику. Все три кадра принадлежат пользователю с никнеймом aijaphoto, их ID-номера – 1478210933, 1478210912, 1478210924, однако ни один из них не совпадает с ID фотографии, послужившей причиной блокировки сервиса в России (номер 1478210909). Согласно данным из профиля aijaphoto, его владелец проживает в Риге (Латвия). Отметим, что на всех трех изображениях показан миниатюрный российский флаг, помещенный, предположительно, в экскременты.

Что такое Shuttershock

Shuttershock – это американский сервис хостинга изображений со штаб-квартирой в Нью-Йорке, существующий с 2003 г. За 16 лет своего существования он накопил базу из 200 млн фотоснимков и около 10 млн видеозаписей. Сервис доступен более чем в 150 странах мира, а число его пользователей превышает 1,4 млн.

Главная страница сайта доступна, несмотря на санкции Роскомнадзора

Shuttershock считается одним из крупнейших фотохостингов в мире. Его история включает ряд случаев приобретения и поглощения ряда менее крупных сервисов со схожим функционалом. К примеру, в 2009 г. он приобрел проект Bigstock, в 2014 г. – Webdam, в 2015 г. – Rex Features и PremiumBeat. Также в 2017 г. приобрел проект Flashstock.

Российская символика в интернете

После вступления закона о неуважении к российской власти в силу в интернете был выявлен ряд его нарушений со стороны крупных сервисов. Тем не менее, ни одно из них не повлекло за собой блокировку Роскомнадзором и не потребовало от пользователей установки дополнительного ПО для доступа к ним.

В качестве примера можно привести случай с Facebook, на серверах которой было обнаружено изображение со свастикой поверх российского герба. В середине июля 2019 г. Роскомнадзор направил компании предупреждение с требованием удалить файл, и практически сразу оно было удовлетворено.

В тот же период времени аналогичное предупреждение получила и система микроблогов Twitter, один из пользователей которой опубликовал нецензурный твит, содержавший «нецензурное оскорбление народа России». При это Роскомнадзор не привел ссылку на него или хотя бы цитату. Twitter выполнила требование российского регулятора и тоже избежала блокировки.