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Сервис объявлений «Юла» запускает заявки в услугах

Интернет Веб-сервисы
, Текст: Эльяс Касми

«Юла» запустила новый сервис, в рамках которого пользователи смогут оставлять заявки на желаемые услуги и выбирать потом среди откликнувшихся исполнителей. Количество заявок от одного пользователя на услуги будет неограниченным, а исполнители смогут бесплатно откликаться на 50 заявок в день.

Для того чтобы оставить заявку, надо будет нажать «Заказать услугу» в соответствующем разделе на «Юле» и выбрать подходящую категорию (например, «ремонт и строительство», «мастер на час» или «обучение»). Кроме описания в заявке надо будет также заполнить верхний порог желаемой стоимости услуги или оставить его пустым, чтобы в поле цена отображалось «по договоренности». После прохождения модерации заявка будет видна и доступна для отклика в разделе «Заявки на услуги».

«Использование заявочной системы заметно упростит для наших пользователей поиск исполнителей в услугах. Теперь вместо самостоятельного поиска мастеров нужно будет лишь разместить заявку и потом выбрать наиболее понравившийся отклик», – сказал директор по продукту сервиса «Юла» Егор Данилов.

Пользователи «Юлы» смогут бесплатно оставить неограниченное число заявок на услуги и сделать до 50 откликов в день. Для профессиональных исполнителей, которые захотят откликнуться на большее количество заявок, будет доступен специальный тариф от 95 руб. за безлимитные отклики в зависимости от региона размещения.

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