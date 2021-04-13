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Пользователи «Юлы» смогут быстрее находить работу с помощью «VK работа»

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Теперь кандидаты, откликнувшиеся на вакансии на сервисе объявлений «Юла», могут автоматически создать резюме на сервисе для быстрого поиска работы и сотрудников «VK работа». Обновление позволяет откликаться на большее количество вакансий и не покидать привычный сервис.

Кроме того, созданный на «Юле» профиль автоматически попадает в открытую базу резюме «VK работа» — систему, где работодатели могут бесплатно ознакомиться с 7 млн анкет соискателей. При предварительном просмотре их контактные данные скрыты для безопасности соискателей «VK работа». После попадания резюме в базу у пользователей будет больше шансов получить интересные предложения от компаний и выбрать лучшее из них.

«Решение, где и как искать работу, мы оставляем за соискателем. Наша задача — предоставить ему широкий выбор площадок, удобный интерфейс, а главное, обеспечить быстрое взаимодействие с резюме. Подобная функция уже запущена в «Одноклассниках» и «Вконтакте» — около 50% соискателей «VK работа» составляют резюме в этих соцсетях. Интеграция с «Юлой» — следующий шаг в этом направлении», — комментирует Алла Аршевская, управляющий директор «VK работа».

Информация для анкеты собирается из данных профиля пользователя на «Юле». При желании соискатели могут заполнить контактные данные, предыдущий опыт, статус активного поиска работы и проч. для каждой позиции, чтобы показать свой интерес к конкретным вакансиям.

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