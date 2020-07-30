Новое в СХД
Hitachi применяет ИИ для ускорения СХД на фоне снижения стоимости владения
Бизнес
Шесть задач управления хранилищами данных и методы решения
Интеграция
Мы запутаемся в проводах! Рынок спорит, даст ли реальную скорость NVM

Спецпроекты

Сервис «Юла» запустил «Магазины» для малого и среднего бизнеса

Интернет E-commerce Веб-сервисы
, Текст: Эльяс Касми

На сервисе объявлений «Юла» появилась новая услуга для бизнеса, с помощью которой предприниматели смогут открыть свой магазин. Благодаря «Магазинам» бизнес получит простой и понятный инструмент для продаж в интернете и доступ к платежеспособной аудитории на «Юле».

«С запуском «Магазинов» мы планируем привлечь в первую очередь на сервис представителей малого и среднего бизнесов, для которых перевод продаж в онлайн стал насущной задачей в последнее время. Открытие «Магазина» на “Юле” не потребует от них существенных временных и финансовых затрат на развитие своего сайта и погружение в настройки рекламных кабинетов», – отметил Егор Данилов, директор по продукту сервиса объявлений «Юла».

В «Магазине» бизнес получает возможности дополнительного брендирования, а его посетители смогут выбирать товары по категориям, фильтровать и сортировать по цене и новизне и находить товары через поисковую строку. Кроме того, они смогут подписаться на понравившийся магазин и получать уведомления о новых товарах.

Услуга доступна всем пользователям сервиса. Для ее подключения необходимо зайти в профиль, выбрать платные услуги и подключить тариф с магазином, после чего профиль продавца автоматически превратится в «Магазин». Стоимость подключения составляет от 949 руб. в месяц.

Другие материалы рубрики

Qiwi внезапно отменила распродажу акций. Акционеры не получат $150 млн

Какие ограничения вводятся в России на криптовалюту и криптоактивы. Полный анализ

«Криптомама» из финансовых властей США объявила ошибкой запрет на криптовалюты Дурова

Владельцы Qiwi распродают акции на $130 млн

Придумана идеальная схема кражи денег с кредиток россиян. Используются фирменные технологии банков

Гендиректор Qiwi: банки мешают развитию финтех-стартапов

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Квартирные системы проветривания: виды, особенности, применение

Лучшие газонокосилки и триммеры для газона: выбор ZOOM

Обзор умных часов Amazfit Stratos 3

10 бесплатных VPN для компьютера и смартфона: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новый подход к ИИ: к нейронам подселили астроциты

Вытянутые объекты можно скрыть от радаров

Новая солнечная батарея хранит энергию в жидкой форме

Наночастицы смогут восстанавливать зрение
Показать еще
Какими станут ключевые бизнес-процессы в компаниях после пандемии Какими станут ключевые бизнес-процессы в компаниях после пандемии Российский бизнес пожаловался на нехватку решений для сбора данных Российский бизнес пожаловался на нехватку решений для сбора данных Dell Technologies 2020_Live Dell Technologies 2020_Live