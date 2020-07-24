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«Юла» рассказала о пользовательской активности во время самоизоляции

Интернет E-commerce Веб-сервисы
, Текст: Эльяс Касми

Для составления списка популярных категорий на «Юле» аналитики сервиса изучили поведение пользователей за время самоизоляции. Сравнивалось количество проданных товаров, просмотры, поисковые запросы, добавления в избранное, количество нажатий на кнопку «позвонить» в объявлениях до самоизоляции, во время и в конце. «Спрос» является интегрированным показателем по всем вышеперечисленным метрикам.

За время самоизоляции наши пользователи искали тренеров онлайн (+77%), покупали беговые дорожки (+101%), скакалки (+63%) и обручи (+40%). Самым популярным транспортом однозначно стал велосипед — спрос на него вырос на 286%. В тройке лидеров скейтборды (+147%) и ролики (+75%). Пользователи стали чаще следить за своим прогрессом — умные часы и браслеты оказались популярны как никогда (+244%). А интерес к спортивному питанию вырос на 325%.

Пользователи «Юлы» активно обустраивали свое пространство. Спрос на услуги мастеров по поклейке обоев вырос на 235%, а на стройматериалы на 302%.

Спрос на декоративные цветы взлетел на 4081% (здесь сказалась и сезонность, но по сравнению с предыдущим годом этот показатель оказался в 6,6 раза выше, чем в 2019-ом). Пользователи стали серьезно задумываться и о смене локации. Аренда загородных домов выросла на 135%, а вот аренда квартир снизилась на 6%.

Что касается досуга, тот тут оказался высоким спрос на музыкальные инструменты (+128%), в частности скрипку (+43%) и услуги по обучению игре на гитаре (+22%). Кто-то клеил сборные модели (+68%), кто-то разбирал свои коллекции и продавал повторные экземпляры (+153%). Спрос на книги вырос на 203%. Особенно часто искали книги Роберта Стивенсона (+190%).

Пользователи «Юлы» пытались найти идеальные кровать и матрас (+221%), сменили офисную обувь на тапочки (+226%). Многие работали из дома, поэтому пришлось купить хороший письменный стол (+46%), ноутбук (+65%), удобные стулья (+39%) и пуфики (+46%).

От одиночества нас спасали рыбки (+105%), ящерицы (+63%), птицы (+47%), грызуны (+22%), собаки (+21%) и кошки (+16%).

Самоизоляция стала для многих временем экспериментов. Спрос на услуги мастеров по пирсингу (+531%), татуажу (+258%) и временным татуировкам (+130%) значительно вырос. Пользователи не только обращались за услугами к частным парикмахерам (+122%), но и стригли себя и своих близких сами — спрос на машинки для стрижки и ножницы вырос на 64% и 25% соответственно. А ещё пользователи перешли с контактных линз (-83%) на очки (+42%).

В целом можно заключить, что за время самоизоляции наши пользователи уделяли особое внимание своему здоровью, комфорту и саморазвитию — то есть проводили время продуктивно и с пользой.

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