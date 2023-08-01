В России резко упал спрос на мобильных программистов. Особенно на «джунов» и на тех, кто пишет для iPhone

Российским разработчикам мобильного ПО все труднее устроиться на работу. Число открытых вакансий для них обрушилось на 24%, и особенно не повезло тем, кто пишет софт под Apple iOS. Разработчики приложений под Android в немного более выгодном положении, но лишь сеньоры и мидлы – начинающие специалисты работодателей почти не интересуют. Эксперты связывают происходящее с антироссийскими санкциями.

Обесценивание мобильных разработчиков

В России наблюдается стремительное падение спроса на разработчиков мобильных приложений. Как сообщили CNews представители компании «Технократия» (занимается разработкой мобильных приложений и цифровых сервисов), суммарное количество открытых вакансий в этой сфере в июле 2023 г. на 24% год к году.

По оценке экспертов «Технократии», существует две основные причины происходящего, и обе напрямую связаны с санкциями Запада против России. Первая причина – это весьма оперативное бегство иностранных компаний с российского рынка. Авторы исследования считают, что они могли перестать нанимать российских мобильных разработчиков.

Вторая причина – это ограничения со стороны Apple и Google. Обе компании, являющиеся крупнейшими игроками на рынке мобильных операционных систем, запретили россиянам публиковать свои новые платные приложения в магазинах Play и App Store, а также обновлять уже имеющиеся. Часть платных утилит Google и Apple и вовсе удалили из своих каталогов.

Вся собранная специалистами «Технократии» статистика – это результат подсчета количества вакансий при помощи самописной программы-парсера, которая вела поиск вакансий по ключевым словам через публичный API портала HeadHunter. Если в названии или описании вакансии были указаны слова, относящиеся к мобильной разработке, то информация об этой вакансии попадала в базу данных, на основе которой строилась дальнейшая аналитика.

Экосистема Apple больше не ценится

В России почти все мобильные приложения разрабатываются исключительно для двух платформ – Android и iOS. Согласно исследованию «Технократии», снижения темпов найма затронуло в большей степени тех, кто пишет софт под iOS – с июня 2022 г. число открытых вакансий для iOS-разработчиков упал на 29,9%.

Фото: Технократия Разработчикам ПО на Android будет проще найти новую работу

Тем, кто пишет под Android, повезло существенно больше – здесь открытых вакансий за тот же период стало меньше лишь на 13,5%. Вполне вероятно, это связано с популярностью Android на территории России – доля этой ОС в июле 2023 г. составила 72,85% против 26,85% у iOS (статистика StatCounter).

Также нельзя исключать и другие факторы. Например, CNews писал, что в июле 2023 г. в России начался бойкот смартфонов Apple iPhone – от их использования в служебных целях отказываются министерства, но на простых россиян это пока не распространяется.

Когда опыт и навыки действительно важны

Согласно отчету «Технократии», современному российскому бизнесу не очень нужны мобильные разработчики начального уровня, то есть джуны. Притом это касается не только тех, кто пишет софт под смартфоны и планшетные компьютеры – аналогичная практика характерна и для других областей российской ИТ-сферы.

Компании нацелены нанимать в первую очередь специалистов высокого уровня, то есть сеньоров, но готовы рассмотреть и «середнячков» – мидлов, тогда как спрос на джунов очень невысок. Объясняется это, считают эксперты «Технократии», тем, что бизнес закрывает потребности в начинающих разработчиках в первую очередь через собственные программы стажировки, а также при помощи сотрудничества с образовательными площадками, вузами и edtech-компаниями.

Фото: Технократия Джуны требуются отнюдь не везде

Некоторые крупные компании и вовсе начинают самостоятельно готовить джунов. Например, у «Яндекса» есть свой edtech-продукт «Практикум», выпускники которого могут стать частью команды «Яндекса». Но есть и те, кто пошел еще дальше – как сообщал CNews, в середине июня 2023 г. «Тинькофф» открыл собственный университет на основе STEM-модели (Science, Technology, Engineering, Mathematics). На первом этапе вуз будет специализироваться на математике и компьютерных науках. Программа бакалавриата в нем стартует в сентябре 2024 г., а первый набор будет включать 500 студентов и 55 преподавателей.

Если рассматривать ИТ-отрасль в целом, то лишь 5% компаний заинтересованы в джунах – 56% нужны сеньоры, 39% – мидлы. Что до отдельной телеком-сферы, то здесь начинающие вообще не приветствуются – 51% работодателей ищут опытных работников, 49% сгодятся и мидлы.

Крупный бизнес всегда поможет

В настоящее время российским мобильным разработчикам проще и быстрее всего можно устроиться в крупную отечественную компанию, притом не обязательно из сферы ИТ. Так, согласно статистике «Технократии», в по итогам первого полугодия 2023 г. по числу открытых вакансий разработчиков мобильного ПО лидировали (в порядке убывания) «Тинькофф», VK, Сбербанк и «Яндекс», а замыкал первую пятерку оператор МТС.

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Во второй половине 2022 г. места распределялись немного по-иному: «Тинькофф», за ним VK, на третьем месте «Яндекс», а следом – Сбербанк и «Центр высоких технологий. На шестом месте находился Ozon, которого в рейтинге за первую половину 2022 г. нет и топ-20, а МТС был на восьмой позиции.

Фото: Технократия ИТ была и остается главной отраслью - поставщиком открытых вакансий мобильных разработчиков

Согласно исследованию, топ-10 компаний, которые активно ищут мобильных разработчиков, вместе обеспечивают 27% общего объема вакансий на рынке. Топ-50 компаний покрывают 46,5% рынка вакансий, а топ-100 компаний – 58%.

Глобальная статистика HeadHunter

Согласно статистике HeadHunter, по итогам I и II кварталов 2023 г. количество вакансий в ИТ-сфере снизилось на 9% год к году. Это своего рода коррекция рынка, которая стала следствием резкого роста числа открытых ИТ-вакансий в 2021 г.

Сфера мобильной разработки пострадала сильнее других – падение составило 24%. Для сравнения, спрос на backend- и frontend-разработчиков хоть и сократился, но гораздо скромнее – на 4% и 15% соответственно.