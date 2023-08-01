Российские власти «помиловали» смартфоны Samsung на фоне массовых запретов iPhone

Минпромторг не стал исключать смартфоны Samsung из списков для параллельного импорта. Новый список находится на утверждении Минюста, однако другие ведомства уже ведут обсуждение о запрете на ввоз корейских мобильников. Apple iPhone это пока не касается, но эти смартфоны уже запрещены к использованию в целом списке российских министерств, в котором вот-вот окажется и Минцифры. На обычных россиян запреты пока не распространяются.

Samsung помилована. Пока что

Минпромторг принял решение о сохранении техники компании Samsung в списках для параллельного импорта, пишет ТАСС. Это касается в первую очередь смартфонов, однако все еще может измениться, притом в любой момент.

На 1 августа 2023 г. Минпромторг подготовил новый список брендов для параллельного импорта и отправил его на утверждение в Минюст. Это ведомство пока не вынесло свой окончательный вердикт по вопросу присутствия в перечне Samsung, тем более что обсуждение исключения из него корейского бренда уже ведется. В числе участников обсуждения – Минцифры России, пишет ТАСС.

В частности, по данным издания, глава Минцифры Максут Шадаев еще на ПМЭФ 2023 в июне 2023 г. говорил, что подобные дискуссии ведутся напрямую с Минпромторгом. Он упомянул и Samsung, и LG, но не стал раскрывать истинных причин стремления убрать из списка для параллельного импорта смартфоны этих марок.

Китай вместо Южной Кореи

В кулуарах ПМЭФ 2023, по информации ТАСС, Максут Шадаев отметил лишь, что у китайских вендоров смартфонов есть немало моделей, не уступающих продукции корейских компаний. Эти компании, хотя и не все, пока еще не отвернулись от России, как это сделала Samsung – Xiaomi (вместе с Redmi), Realme и многие другие ввозят свои мобильники по легальным «белым» схемам. Huawei это не касается – компания ввела очень разнообразные санкции против россиян.

Фото: Samsung Власти не сомневаются, что даже у флагманских смартфонов Samsung нет ощутимых преимуществ перед их китайскими конкурентами

Пока неясно, почему глава Минцифры упоминал смартфоны LG. Эта компания действительно перестала поставлять свою технику в Россию в знак протеста против 24 февраля 2022 г. и всех последующих событий, но на смартфоны это не распространяется – как сообщал CNews, LG не выпускает их с весны 2021 г.

Как быть с Apple

На ПМЭФ глава Минцифры отдельно заявил, что обсуждение исключения из списков для параллельного импорта техники компании Apple пока не ведется. Однако в июле 2023 г. стали поступать сообщения о рекомендациях и даже запретов различных министерств своим сотрудникам по прекращению использования iPhone по рабочим вопросам.

В числе тех, кто уже ввел такие ограничения, присутствуют Минпромторг и Минпросвещения, а 31 июля 2023 г. к ним присоединился и Минтранс. Минцифры, по всей видимости, тоже не намерено оставаться в стороне – еще 13 июля 2023 г. агентство РИА «Новости» со ссылкой на замглавы ведомства Александра Шойтова заявило, что Минцифры планирует в обозримом будущем выпустить приказ о запрете использования Apple iPhone в служебных целях. Ограничения будут распространены на всех сотрудников министерства. К моменту выхода материала информации о публикации этого приказа в открытом доступе не было.

Бойкот мобильников Apple поддерживают далеко не только министерства, но и компании с госучастием. Например, в середине июля 2023 г. запрет на использование iPhone сотрудникам был внедрен в холдинге «Швабе», входящем в «Ростех», пишет РБК. Через несколько дней по тому же пути пошла Федеральная таможенная служба (ФТС) России. По информации РИА «Новости», здесь только лишь запретом не ограничились – ранее выданные iPhone в обязательном порядке должны быть изъяты, говорится в приказе ведомства.

CNews писал, что в конце июля 2023 г. Минпромторг порекомендовал промышленным предприятиям России запретить сотрудникам использовать iPhone.

«Серый» импорт спасает

Потенциальное исключение смартфонов Samsung и Apple из списков для параллельного импорта не означает, что в России может быть введен запрет на их использование. Во-первых, миллионы россиян потратили свои собственные деньги на эти устройства, во-вторых, несмотря на то, что Samsung и Apple ушли из России еще в марте 2023 г., их смартфоны по-прежнему продаются в легальной рознице.

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Согласно статистике GS Group за I квартал 2023 г. Samsung заняла 14% российского рынка. У Apple доля немного меньше – около 11%.

Также стоит напомнить, что такое параллельный импорт. Это классический «серый» импорт, но легализованный государством. Оригинальный «серый» импорт при этом никуда не исчез – более того, продаваемые по «серым» схемам смартфоны, особенно в случае с iPhone, зачастую стоят намного дешевле в сравнении с их «параллельными» аналогами.